Второй 'Орешник' упал на войска оккупантов? В ISW раскрыли подробности атаки 24 мая и указали на проблемы Кремля

В ночь на 24 мая российская террористическая армия могла применить не одну, а сразу две баллистических ракеты средней дальности "Орешник". По предварительной информации, вторая ракета могла упасть на оккупированной территории Донецкой области.

Удар пришелся, вероятно, вблизи оккупированной Авдеевки. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Испытали ракету на себе

По информации экспертов ISW и OSINT аналитиков, российские войска запустили вторую баллистическую ракету средней дальности "Орешник", которая вышла из строя и поразила оккупированную Донецкую область.

Как известно, одна баллистическая ракета средней дальности ударила в районе Белой Церкви Киевской области, но удар второй официально зафиксирован не был.

Тем не менее, ночью 24 мая мониторинговые каналы писали, что на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ было зафиксирована два запуска. По предварительной информации, видеозапись от 24 мая указывает на то, что российские войска все же запустили вторую ракету "Орешник".

На видеозаписи видно, как шесть суббоеприпасов падают на землю, и один из украинских источников OSINT сообщил, что "Орешник" мог поразить российские военные позиции вблизи оккупированных Авдеевки или Ясинуватой (обе примерно в 40 километрах от линии фронта).

Если эти сообщения подтвердятся, это будет означать, что каждая четвертая ракета "Орешник", использованная российскими войсками в этой войне, вышла из строя.

Напомним, Китай поставляет России инструменты для создания межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерный заряд. Для изготовления ракеты россияне используют китайские специализированные станки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Украину, использовав, в частности, баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Кремль заявил об "ударах по центрам принятия решений в Киеве", которые на практике оказались зданиями музеев, рынком и жилыми домами в столице.

