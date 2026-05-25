Путин пытается 'стереть' свой позор: в ISW объяснили, что стоит за массированной атакой РФ на Киев

Россия в ночь на 24 мая массированно атаковала Украину, использовав, в частности, баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Кремль заявил об "ударах по центрам принятия решений в Киеве", которые на практике оказались зданиями музеев, рынком и жилыми домами в столице.

Таким ударом Путин угрожал в случае, если Украина ударит по его "параду победы" – теперь он ракетно-дронным террором пытается "стереть" позор, который потерпел, выпрашивая перемирие на 9 мая. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что известно о массированной атаке 24 мая и запуске "Орешника"

В ночь на 24 мая Россия нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Во время атаки армия РФ запустила, в частности, баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Основной удар был направлен на Киев.

По данным Воздушных сил, в целом россияне запустили 90 ракет (36 из них – баллистические), а также около 600 беспилотников. В ISW атаку назвали "крупнейшим ракетным ударом по Украине" с начала года.

Оккупанты использовали "Орешник", две гиперзвуковые ракеты "Кинжал", три гиперзвуковых "Цирконы", 30 баллистических ракет"Искандер-М" и С-300, 54 крылатые ракеты Х-101, "Искандер-К" и "Калибр" и 600 дронов различных типов.

Силам ПВО удалось сбить 55 ракет и 549 беспилотников. Попадание 16 ракет и 51 беспилотника зафиксированы на 54 локациях, еще в 23 точках упали обломки сбитых целей. Еще 19 ракет не достигли целей.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что российские удары были направлены преимущественно по Киеву. Три ракеты армия РФ потратила на удары по системе водоснабжения, "Орешник" запустила по Белой Церкви, били оккупанты по гражданской и жилой инфраструктуре.

Именно очередное, уже третье применение "Орешника" привлекло особое внимание аналитиков. Впервые Россия ударила им по Днепру в ноябре 2024 года, второй раз – по Львовской области в начале 2026-го.

В сети появились видео с моментом удара. На нем видно шесть кластеров суббоеприпасов с несколькими независимо нацеливаемыми разделительными головками, каждый из которых нес шесть кинетических стержней.

"На видеозаписи видно, что некоторые суббоеприпасы приближаются к цели по другой схеме удара, чем та, по которой суббоеприпасы "Орешника" поразили Львовскую область. Российские войска, возможно, осуществили удар "Орешником" для испытания и совершенствования своих систем доставки ядерного оружия, причем один источник сообщает, что в ракете использовались снаряды кинетической энергии вместо обычного взрывного груза", – говорится в материале.

Последствия атаки

Десяткам ракет и сотням дронов удалось убить четырех украинцев и ранить по меньшей мере сотню мирных жителей. Две жертвы и по меньшей мере 81 раненый – только в Киеве. А кроме столицы враг целился также по Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Кропивницкой, Одесской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

В Киеве Россия повредила правительственные здания и культурные памятники. Именно этим, напомнили в ISW, угрожал российский диктатор Владимир Путин в случае, если Украина атакует его парад 9 мая в Москве.

Среди объектов, подвергшихся повреждениям – здания Министерства иностранных дел Украины, Кабинета министров, Национального художественного музея. Разрушены Музей Чернобыля и Лукьяновский рынок.

Путин пытается стереть воспоминания о своем позоре

"Ранее Кремль угрожал нанести удары по центрам "принятия решений" в Киеве, в частности с помощью "Орешника", если украинские войска нанесут удары по параду 9 мая в Москве, чего Украина не сделала. Кремль угрожал использовать "Орешники" в дни, предшествовавшие Дню победы, вероятно, с целью скрыть слабость России и ее неспособность надежно защищать большие части воздушного пространства России от глубоких ударов Украины. Российский удар по Киеву является частью постоянных усилий Путина забыть о своем унижении, полученном на параде победы, поскольку онпытается продемонстрировать силу после своего широко раскритикованного парада", – считают аналитики.

Они также подчеркивают: российский удар "нарушил дух" режима прекращения огня, которого Украина неуклонно придерживалась. Также этот удар "демонстрирует неверность Путина любым соглашениям, которые не слишком ему выгодны".

