ВСУ нанесли удар по российской переправе через реку Оскол севернее Купянска – ISW

На Харьковщине российские войска не оставляют попыток переправиться через реку Оскол. Последняя завершилась для оккупантов потерями: Силы обороны нанесли результативные удары по вражеской переправе.

Видео дня

Также у защитников есть продвижение на Боровском направлении, а очередная ложь россиян о якобы "освобожденном" селе опровергнута аналитиками. О ситуации на этом участке фронта рассказали в Институте изучения войны".

Что происходит на фронте в Харьковской области

22 мая российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на юго-восток от Купянска, но не продвигались вперед.

В то же время Генеральный штаб Украины сообщил, что украинские войска в ночь на 22 мая нанесли удар по российской переправе через реку Оскол вблизи Голубовки (непосредственно к северу от Купянска).

Украинские войска, по данным аналитиков, недавно продвинулись в направлении Боровой. Косвенно это подтверждают ограниченные наземные операции россиян к северу от этого населенного пункта – вблизи Новоплатоновки.

Согласно геолокационным записям от 21 мая, Силы обороны продвинулись в западной части Редкодуба (к юго-востоку от Боровой).

"Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские войска, вероятно, не удерживают позиции в Глущенково (к северо-западу от Редкодуба), вопреки заявлениям России", – подчеркнули аналитики.

Украинские войска продолжили атаки средней дальности по российским военным объектам в оккупированной части Луганской области в ночь на 22 мая. Генеральный штаб Украины сообщил о поражении российского склада материально-технической базы в оккупированных Ровеньках (около 130 километров от линии фронта).

Как писал OBOZ.UA, ранее в бригаде "Хартия" рассказали, есть ли оккупанты в Купянске. По словам защитников, в город порой пробираются вражеские штурмовики, которые двигаются либо самостоятельно, либо парами. Однако "срок" жизни таких россиян в Купянске очень короткий: их уничтожают немедленно после обнаружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!