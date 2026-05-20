'Какие-то один-два пехотинца заходят, их убивают': в 'Хартии' рассказали, есть ли оккупанты в Купянске

В Купянске Харьковской области российских сил нет. Тех оккупантов, которые оставались в городе после контроперации Вооруженных сил, уничтожили или взяли в плен.

Об этом Суспільне Харків рассказал командир третьей роты первого батальона "Хартии" с позывным "Зануда". Так, за последние два месяца в Купянск могли просочиться несколько российских пехотинцев, в окрестностях города их может быть немного больше, однако наши защитники к этому подготовлены и контролируют ситуацию.

Командир рассказал, что российских группировок в Купянске нет, в город могут просачиваться несколько пехотинцев, однако Силы обороны их находят и уничтожают.

"Противник пытается затягиваться в окрестности Купянска, сейчас это, пожалуй, в два или три раза больше, чем с начала нашего захода сюда, ему помогает в настоящее время "зеленка", поэтому такие попытки оказываются удачными, но он находится, уничтожается, поэтому как-то держимся. Мы уже подготовлены, мы уже заняли оборонительную позицию и ситуация стабильная", – рассказали в Хартии.

По словам командира, инфильтрация со стороны противника происходит, то есть если одиночные российские пехотинцы заходят, их уничтожают.

"Какие-то один-два пехотинца заходят, их убивают. Через некоторое время еще просачиваются при погодных условиях или, как я сказал, по "зеленке". Но это не его территория. Грубо говоря, наши позиции стоят там, где и были по окончанию контроперации, которую мы начали в прошлом году", – отметил командир.

Он также рассказал, что ДРГ в городе нет. По его словам, из тех оккупантов, кто был заблокирован, все уже в плену или уничтожены. За последние два месяца один-два оккупанта могли просочиться в сам город, но их единицы. На окраинах же Купянска их чуть больше, но не столько, сколько было месяца четыре назад. Купянск полностью контролируется украинскими силами.

По мнению командира, шансов снова зайти в Купянск и занять его у россиян пока нет.

"На нашей стороне много факторов. Это и очень хорошие подразделения здесь стоят, это рельеф местности — река. Небольшой плацдарм на этом берегу — это ничего. Техникой здесь тяжело. Я не вижу пока что у них здесь шансов", – рассказал военный.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинские войска продвинулись на севере Харьковщины, на Купянском и Гуляйпольском направлениях. Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции как к северо-востоку от Харькова, так и к югу от Волчанска.

