Украинские войска продвинулись на севере Харьковщины, на Купянском и Гуляйпольском направлениях – ISW

Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции как к северо-востоку от Харькова, так и к югу от Волчанска. Присутствие украинских сил в Синельниково и Лимане свидетельствует о том, что российские силы могли проникнуть вокруг украинских позиций в южном Синельниково и западном Лимане, но не захватить их.

Об этом сообщили в ISW. В то же время российские войска испытывают трудности в проведении штурмов небольшими группами пехоты на Купянском направлении.

Что известно

Украинские защитники продолжают работать в районах вокруг Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Как видно из геолокационных записей за 19 мая, украинские силы удерживают позиции в южном Синельниково и западном Лимане – как к северо-востоку от Харькова, так и к югу от Волчанска. Отмечается, что присутствие украинских сил в Синельниково и Лимане свидетельствует о том, что российские силы могли проникнуть вокруг украинских позиций в южном Синельниково и западном Лимане, но не захватить их.

Оккупанты предпринимают попытки инфильтроваться в украинские позиции на севере Харьковской области и даже поднимают флаги на юге Волоховки, однако ISW отмечает, что это является дезинформационной кампанией со стороны Кремля, направленной на то, чтобы усилить российское продвижение.

"На геолокационных видеозаписях, опубликованных 19 мая, видно пятерых российских военнослужащих, которые поднимают флаги на юге Волоховки (к северо-востоку от Харькова). ... ISW продолжает считать, что эти поднятия флагов являются частью когнитивных усилий Кремля, направленных на усиление российского продвижения, чтобы ложно изобразить линию фронта как разрушающуюся в театре военных действий, вопреки всем имеющимся доказательствам", – говорится в материале.

Тем временем украинские войска обстреливают российские позиции в центральной Ку риловке (к юго-востоку от Купянска) после попытки инфильтрации со стороны оккупантов, а российские захватчики обстреливают украинские позиции к югу от Куриловки.

"Геолокационные кадры, опубликованные 17 и 18 мая, показывают, что российские войска обстреливают позиции украинских военнослужащих к югу от Куриловки, в районе, где, по предварительным данным российских источников, российские войска удерживали позиции", – пишет издание.

Купянское направление

На Купянском направлении захватчики испытывают трудности в проведении штурмов небольшими пехотными группами. Так,Объединенная группировка сил Вооруженных сил Украины сообщила, что российские войска продолжают осуществлять штурмовые операции небольшими пехотными группами на этом направлении, пытаясь прорваться в город и отбросить украинские войска с левого (восточного) берега реки Оскол, но испытывают трудности в продвижении.

Тем временем российские милблогеры признают расхождения между официальными российскими сообщениями и реалиями боя на направлении Боровой. В частности, пророссийский милблогер 19 мая признал, что видеозаписи российских войск, которые якобы действуют в Боровой с 18 мая, являются фальшивыми.

