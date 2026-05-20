На фронте намечается 'перелом': ВСУ нейтрализовали главную тактику России – WSJ

Вооруженные Силы Украины нашли эффективный способ противодействия ключевой тактике российских войск, которую армия РФ активно применяла в течение последних двух лет. Наши защитники научились оперативно выявлять и уничтожать большинство вражеских групп "просачивания", которые использовались для постепенного продвижения на фронте.

На фоне значительных потерь и минимальных успехов российских сил такая ситуация может привести к "слому" на фронте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Тактика так называемого "просачивания", которую российские войска активно использовали в последние годы, позволяла оккупантам медленно продвигаться вперед несмотря на значительные потери. Однако с февраля ситуация на фронте существенно изменилась, ведь линия боевого соприкосновения фактически стабилизировалась, а украинские подразделения все чаще проводят успешные контратаки.

В этом году темпы продвижения армии РФ стали самыми низкими за последние два года, тогда как ежемесячные потери, по оценкам, достигают около 35 тысяч убитыми и тяжелоранеными и приносят ощутимых результатов.

По словам эксперта американского Института исследований внешней политики Роба Ли, украинские военные научились эффективно выявлять и уничтожать почти все вражеские группы с помощью дронов и мобильных групп зачистки. Даже российские военные блогеры признают, что до передовых позиций часто добираются лишь один-два солдата из десяти, а эффективность такой тактики заметно снижается из-за адаптации действий ВСУ.

Украинские подразделения усовершенствовали тактику контратак, в рамках которых беспилотники, в частности наземные дроны, действуют в координации с пехотой. Хотя такие успехи пока носят локальный характер, они положительно влияют на моральное состояние военных.

Командир подразделения беспилотников Отдельной президентской бригады ВСУ, которая выполняет задачи на южном направлении, отметил, что даже ограниченные успешные контратаки существенно поднимают боевой дух украинских бойцов.

По данным Института изучения войны, в апреле российские войска впервые с августа 2024 года понесли чистые территориальные потери и потеряли контроль над 116 квадратными километрами.

При этом оценки ситуации различаются в зависимости от трактовки так называемой "серой зоны": часть экспертов считает, что в последние недели Россия потеряла больше территорий, чем захватила, тогда как другие говорят о минимальном продвижении.

Несмотря на это, военные аналитики пока не спешат называть ситуацию переломной, хотя все чаще отмечают постепенное изменение динамики в пользу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главнокомандующий Вооруженные силы Украины Александр Сирский заявил, что российская армия пытается проводить интенсивные наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако украинские защитники применяют стратегию активной обороны, сочетая контратаки и собственные наступательные операции. Украинским войскам уже удалось вернуть под контроль часть ранее оккупированных территорий.

