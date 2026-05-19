'Украина ведет активную оборону': Сырский назвал 'горячие' направления фронта

Российская армия пытается проводить интенсивные наступательные действия сразу на нескольких участках фронта, однако украинские защитники применяют стратегию активной обороны, сочетая контратаки и собственные наступательные операции. Украинским войскам уже удалось вернуть под контроль часть ранее оккупированных территорий.

Видео дня

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженные силы Украины Александр Сырский в интервью Militarnyi. Он сказал, на каких направлениях враг концентрирует свои усилия.

Сырский назвал "горячие" направления фронта

По словам главнокомандующего, российские войска сейчас концентрируют основные усилия на нескольких ключевых направлениях фронта.

Речь идет, в частности, о Покровском, Очеретинском, Александровском, Константиновском, Лиманском и частично Купянском направлениях.

Кроме того, по словам Сырского, российская армия проводит действия "невысокой интенсивности" вдоль государственной границы в Харьковской и Сумской областях.

"Они пытаются проводить интенсивные наступательные действия, особенность заключается в том, что сейчас концентрируются на нескольких главных направлениях", – отметил Сырский.

Украина применяет активную оборону и контратаки

Главнокомандующий подчеркнул, что украинские войска полностью используют принцип активной обороны.

По его словам, ВСУ сочетают оборонительные действия с контратаками и собственными наступательными операциями там, где это возможно, а также перехватывают стратегическую инициативу на отдельных участках фронта.

Он добавил, что благодаря таким действиям украинским военным удалось восстановить контроль почти над 500 квадратными километрами территории, которая ранее была оккупирована РФ.

"Во время предыдущего наступления, которое завершилось в конце апреля, мы освободили площадь на Александровском направлении около 500 кв. км нашей территории. Тогда было освобождено 12 населенных пунктов. И конечно, этот вопрос не завершился, он просто перешел в другой формат. Я возможно чуть позже скажу, в какой", – заявил Сырский.

Украина компенсирует преимущество РФ качеством боевых действий

Сырский также отметил, что украинская армия компенсирует численное преимущество противника качеством ведения боевых действий.

По его словам, украинские подразделения заставляют российскую армию действовать по навязанным ей правилам и срывать сроки выполнения поставленных задач.

Отдельно главнокомандующий напомнил об ударах Украины по военным и оборонно-промышленным объектам на территории России.

Речь идет об атаках по предприятиям и инфраструктуре, которые обеспечивают ведение войны против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Александр Сырский подтвердил угрозу со стороны Беларуси, по его словам, российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!