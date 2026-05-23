В Новороссийске раздаются взрывы: сообщают о попадании украинских дронов. Видео

Вечером в пятницу, 22 мая, в Новороссийске (Краснодарский край РФ) пожаловались на атаку украинских БпЛА. По целям пыталась работать ПВО, однако уже известно о попаданиях.

Видео дня

Соответствующими кадрами россияне делились в социальных сетях. Они также жаловались на то, что во время попыток сбития БпЛА несовершеннолетние "гоняют на скутерах и звуки ну очень похожи на дроны".

Предварительно известно, что в Новороссийске был атакован порт, там вспыхнул пожар.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сначала сообщил об атаке беспилотников, а позже объявил и ракетную опасность. Он также писал о перекрытии ряда дорог.

"В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной! Движение транспорта в сторону Геленджика ПЕРЕКРЫТО от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", – отмечал Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появились фото с последствиями ударов военных Сил обороны по территории оккупированного Крыма в ночь на 17 апреля. Тогда под атакой беспилотников оказался военный аэродром "Бельбек".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!