Поработали дроны: появились фото последствий удара по аэродрому Бельбек в Крыму

В сети появились фото с последствиями ударов военных Сил обороны по территории оккупированного Крыма в ночь на 17 апреля. Тогда под атакой беспилотников оказался военный аэродром "Бельбек".

Фотографии опубликованы в Telegram-канале "Досье Шпиона". В день обстрела на объекте с помощью спутникового мониторинга были зафиксированы сильные пожары.

"Удар по аэродрому. На фото 0 последствия удара БПЛА по аэродрому (вероятно "Бельбек"). Удары нанесены в ночь с 16 на 17.05.2026", 1 говорится в сообщении.

17 мая OSINT-расследователи Telegram-канала Falcon Insight сообщали, что на авиабазе "Бельбек" зафиксирован масштабный пожар, вероятной причиной которого называют удар украинских бойцов.

Очаг возгорания на территории аэродрома обнаружили по координатам 44°40'46.77 "N, 33°33'07.41 "E. Спутниковые снимки свидетельствуют о значительных масштабах возгорания, что может указывать на поражение важной военной инфраструктуры или техники российских войск.

Также портал FIRMS сообщает, что после атаки беспилотников тепловые сигнатуры зафиксировали пожар в районе стоянки истребителей. Это может свидетельствовать о том, что целью удара была тактическая авиация оккупантов.

Напомним, это уже не первая подобная атака по вражескому объекту в Крыму. В декабре 2025 СБУ осуществила операцию, в результате которой на аэродроме Бельбек была уничтожена и поражена техника оккупантов на сотни миллионов долларов. Речь идет о двух комплексах дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ, РЛС 92Н6, ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны осуществили ряд результативных операций на территории РФ и ВОТ Украины. В результате поражены противодиверсионный катер, пункты управления БПЛА и другие объекты противника. Кроме того, на аэродроме "Ейск" в Краснодарском крае РФ уничтожены вертолет Ка-27 и патрульный самолет Бе-200.

