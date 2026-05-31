Россия дронами атаковала Днепр: сгорело отделение 'Новой почты' Фото и видео

Армия России в воскресенье, 31 мая, атаковала Днепр дронами-камикадзе. В результате атаки загорелся склад "Новой почты" и припаркованные рядом автомобили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. Сейчас, по словам чиновника, уточняется информация о пострадавших.

"Из-за атаки россиян на Днепр горят склад логистической компании и машины, припаркованные рядом. Информация о пострадавших уточняется", – заявил чиновник, но не уточнил чем именно был нанесен удар.

Впоследствии стало известно, что дрон-камикадзе атаковал городское отделение "Новой почты". В результате атаки, как заявила пресс-служба компании, здание выгорело дотла. В то же время среди сотрудников никто не пострадал.

"Подробная информация о состоянии груза будет установлена после полной ликвидации последствий попадания. Резервные схемы введены, логистика перестроена. Задержек доставки не ожидается", – говорят в "Новой почте" и добавляют, что клиентам будет компенсирована объявленная стоимость всех уничтоженных отправлений.

Напомним, российская армия в ночь на 31 мая атаковала дронами Черниговскую область. Под удар попало предприятие в Корюковском районе: там вспыхнул пожар на автостоянке, огонь уничтожил грузовики. На месте удара спасатели обнаружили тело мужчины.

Также оккупанты уничтожили здание вокзала в Шостке на Сумщине. По нему фиксировались прямые попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне россияне атаковали железную дорогу в Запорожье: в результате вражеских ударов погиб машинист тепловоза. А из-за обстрелов областного центра 30 мая повреждены дома, погиб мужчина.

