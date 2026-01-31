Оккупанты ударили по Херсону: пострадали четыре человека

31 января российские оккупанты обстреляли Центральный район Херсона, ранив нескольких мирных жителей. В результате атаки пострадали четыре человека, среди которых женщины и мужчины разного возраста.

Пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые будут лечиться амбулаторно. Об этом сообщила Херсонская ОГА.

В полдень российские военные нанесли удар по Центральному району Херсона.

Сначала стало известно о ранении 37-летней женщины и 64-летнего мужчины, которые получили взрывные травмы и осколочные ранения конечностей и сразу получили медицинскую помощь на месте.

Позже медицинская помощь понадобилась еще двум жителям – 49-летней женщине и 35-летнему мужчине.

Женщина получила взрывную травму и осколочное ранение ноги, а мужчина – взрывную травму и осколочное ранение ноги. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, часть будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в субботу утром, 31 января, в Херсоне легковой автомобиль наехал на мину типа "Лепесток". В результате инцидента пострадала семья из четырех человек. Среди пострадавших – двое детей.

30 января российские войска атаковали маршрутку в Херсоне. В результате удара погиб водитель транспортного средства, еще пятеро пассажиров получили ранения. Атака произошла днем, когда автобус был на маршруте.

Как писал OBOZ.UA, ранее в результате вражеских ударов по Херсонщине, целью которых снова стали мирные жители и больница, ранения получили шесть человек, среди которых – трое медицинских работников.

