Оккупанты ударили по маршрутке в Херсоне: один человек погиб, пятеро ранены

Российские войска в очередной раз обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона, нанеся удар по транспорту. По предварительным данным, один человек погиб, еще пятеро пассажиров получили ранения.

Атака произошла днем, когда транспорт находился на маршруте. Об обстреле сообщили местные органы власти Херсона.

Удар по маршрутке российские войска нанесли во время очередного обстрела города. Под огнем оказался гражданский транспорт с пассажирами, который двигался в черте города. В результате атаки один человек получил смертельные ранения.

Еще пятеро пассажиров получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, им оказывают необходимую помощь.

На месте обстрела работают спасатели, медики и правоохранители. Правоохранительные органы фиксируют последствия атаки и собирают доказательства очередного военного преступления РФ против гражданского населения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате утреннего российского обстрела Херсона 28 января был уничтожен магазин украинского модельера Андре Тана. Помещение его бренда в городе выгорело дотла после попадания.

