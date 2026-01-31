В Херсоне авто с семьей наехало на мину: среди пострадавших – дети

В субботу утром, 31 января, в Херсоне легковой автомобиль наехал на мину типа "Лепесток". В результате инцидента пострадала семья из четырех человек.

Среди пострадавших – двое детей. Об этом сообщили Херсонская городская военная администрация и Херсонская областная прокуратура.

Россияне продолжают терроризировать гражданских

По информации следствия, чрезвычайное происшествие произошло примерно в 07:30. Автомобиль подорвался на взрывном устройстве, вероятно, на мине типа "Лепесток".

"В результате этого пострадала семья – 47-летний мужчина, женщина 34 лет и двое детей – девочки 2 и 5 лет", – говорится в сообщении.

Пострадавшие получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте инцидента.

"Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – указано в сообщении.

Прокуроры вместе со следователями полиции осуществляют комплекс мер для полного и надлежащего фиксирования военных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Стоит отметить, что фугасная мина (ПФМ-1) типа "Лепесток" является противопехотным оружием, произведенным в СССР. Она запрещена конвенцией ООН, поскольку несет опасность гражданским лицам.

Напомним, 30 января, российские войска атаковали маршрутку в Херсоне. В результате удара погиб водитель транспортного средства, еще пятеро пассажиров получили ранения. Атака произошла днем, когда автобус был на маршруте.

Как писал OBOZ.UA, ранее в результате вражеских ударов по Херсонщине, целью которых снова стали мирные жители и больница, ранения получили шесть человек, среди которых – трое медицинских работников.

