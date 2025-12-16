'Не считает своих убитых': Зеленский рассказал, сколько солдат Россия теряет ежемесячно в Украине

Страна-агрессор Россия ежемесячно теряет на войне в Украине около 30 тыс. своих военнослужащих. Такие цифры в очередной раз подчеркивают, что кремлевский диктатор Владимир Путин не слишком озабочен судьбой своих граждан.

Об этом 16 декабря, во время выступления перед Палатой представителей и Сенатом парламента Нидерландов, заявил президент Владимир Зеленский. Он добавил, что подтверждение смертей оккупантов зафиксировано на многочисленных видео с беспилотников.

Москве безразличны потери ее солдат

"Путин не верит в людей, он верит только во власть и в деньги. Он тратит около 30 тысяч солдатских жизней каждый месяц. Не ранеными. 30 тысяч ежемесячно убитых. Был месяц, когда было убито 25 тысяч россиян, другой месяц – 31 тысяча. У нас есть видео с дронов, подтверждающие эти смерти", – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вражеские штурмы "всегда безумно кровавые", но диктатору на это откровенно плевать. Российская сторона "не считает своих убитых", вместо того она заинтересована в финансах, которые вкладывает в эту агрессивную войну.

"Вот почему нужно сильное решение по российским деньгам. Эти средства должны работать, чтобы защищать от России. И я призываю поддержать это", – сказал Зеленский.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, очертил два возможных сценария использования замороженных российских активов – в случае продолжения войны и в случае наступления мира. Он подробно объяснил логику репарационного займа и его потенциальное влияние на безопасность государства.

Также глава государства заявил, что большинство в Конгрессе США положительно относится к утверждению гарантий безопасности для Украины. По его словам, Белый дом тоже готов к этому.

