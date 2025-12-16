В Купянске продолжается активная фаза боевых действий, оккупанты оказывают сопротивление: военный рассказал о ситуации

В Купянске Харьковской области продолжается активная фаза боевых действий. Окруженные остатки российских подразделений оказывают "очень суровое" сопротивление.

Об этом заявил представитель службы беспилотных систем 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" Игорь Райков в эфире"Армия TV". По его словам украинские силы продолжают ликвидацию.

Что происходит в Купянске

По словам Райкова, операция по освобождению города стартовала еще в сентябре. Тогда защитники сформировали поисково-ударную группировку, которая последовательно реализует план по нейтрализации противника. Операция состоит из двух этапов.

"Первая – перерезание логистики, и окружение врага в самом городе. Соответственно, первая часть завершилась успешно. Вторая часть – локализация врага в городе, стабилизационные мероприятия в самом городе, и непосредственно зачистка самого города", – рассказал он.

Сейчас логистика российских сил проходит только с помощью дронов. В то же время враг продолжает тщетные попытки прорвать сухопутный коридор к окруженным украинцами отрядам.

"Они даже через знаменитую трубу пытались двигаться. Труба под постоянным огневым контролем и разведкой перебита, соответственно, успехом закончиться любая такая попытка пока врага не может. И это позволяет проводить действия в самом городе", – отметил Райков.

Напомним, партизаны "АТЕШ" заявили, что более 30 солдат 121-го и 122-го мотострелковых полков ВС РФ остаются в центре Купянска. А еще несколько отрядов забаррикадировались в подвалах жилых домов недалеко от больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Генштабе нарастает напряжение после срыва планов по Купянску и Покровскому направлению. Провал установленных сроков вызвал резкую реакцию политического руководства РФ и обострил внутренние конфликты в военном командовании.

