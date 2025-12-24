Мясные атаки врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили российские штурмовые группы, которые проникли в поселок. Видео

Военнослужащие 16-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины ликвидировали малые штурмовые группы россиян, которые проникли в поселок Вильча Харьковской области. Населенный пункт находится в непосредственной близости от Волчанска, за который идут бои.

Об этом сообщили в пресс-службе корпуса. Дополнительно военные показали видео боевой работы своих дроноводов.

"Необходимость демонстрировать безудержность "побед" заставляет командование врага бросать все новые силы в мясные атаки, которые приводят к огромным потерям. Не имея реальных успехов, командование докладывает о захвате очередного населенного пункта "в кредит". Главное – доложить, а потом уже как-то оно будет", – говорится в сообщении.

Армейцы говорят, что в окрестностях Вильчи россияне оставили более 100 погибших, если без учета санитарных потерь, которые, по их информации, можно смело умножить на три.

"Используя тактику малых штурмовых групп, враг заходит в село, прячется в помещениях, где потом его уничтожают украинские операторы БПЛА", – добавляют военные.

Ситуация в Волчанске – последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что на Харьковщине ситуация остается напряженной: российские войска продолжают попытки продвинуться на ключевых направлениях, несмотря на сложные погодные условия и активную работу украинской обороны. Основное давление сохраняется в районе Волчанска, а также на Лиманском направлении.

В то же время в ГПСУ заявили, что на Волчанском направлении "продолжается активное противостояние в воздухе", которое фактически превратилось в беспилотные бои.

Как сообщал OBOZ.UA, продвижение российских сил под Волчанском не дает им желаемых результатов. Еще больше усложнилась для них задача после недавнего подрыва 27 октября дамбы Белгородского водохранилища.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!