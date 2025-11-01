Удары по дамбе Белгородского водохранилища мешают оккупантам продвинуться на Харьковщине – ISW

Российские войска продолжают наступательные операции на севере Харьковской области. Впрочем, постоянные атаки не дают оккупантам желаемых результатов.

Еще больше усложнилась для них задача после недавнего повреждения Белгородского водохранилища. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Что известно

В ISW констатировали, что 31 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но не продвинулись вперед.

Атаки врага в течение последних двух дней были сконцентрированы в районе Волчанска.

Со ссылкой на слова пресс-секретаря 57 отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко Русланы Богдан, аналитики отметили, что продвижение россиян на Харьковском направлении сдерживает, в частности, и недавнее повреждение дамбы в Белгородской области РФ.

Из-за повреждения дамбы Белгородского водохранилища поднялся уровень воды в реках Волчья и Северский Донец, текущих на Харьковщине – и это затрудняет для россиян форсирование водоемов. Реки, подчеркнула Богдан, до недавнего времени обмелели настолько, что враг мог "просто по пояс их переходить". Сейчас же вода поднялась.

"В общем, конечно, хотелось, чтобы просто их смыло отсюда в Сибирь. Но война — это комплекс. Поэтому, кроме природных таких нам "плюшек", также должны использовать свои собственные навыки и свои технические средства для того, чтобы стало лучше", — отметила спикер бригады.

В ISW также отметили, что на Волчанском направлении действуют подразделения российского 82-го мотострелкового полка и 1009-го мотострелкового полка (оба из состава 69-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии Ленинградского военного округа), 128-й мотострелковой бригады (44-й армейский корпус Ленинградского военного округа) и 136-й мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, Южный военный округа).

Напомним, 27 октября в ВСУ заявили об ударе по Белгородской дамбе. Из-за поднятия уровня воды оккупанты пожаловалась на подтопление позиций.

