Россия сделала ставку на наступление на Покровском направлении: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российское военное командование сейчас определило приоритетом номер 1 для оккупационной армии Покровское направление. Под Покровском сосредоточено не менее 11 тысяч оккупантов, активно действуют операторы дронов наиболее эффективных российских подразделений БпЛА.

Ситуация для украинских воинов на этом направлении остается сложной, однако и успехи россиян – мизерные. О том, что происходит на самом горячем направлении фронта сегодня, рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Что происходит на Покровском направлении сейчас

Аналитики отметили: по сообщениям украинских военных, которые сдерживают оккупантов под Покровском, российские действия по инфильтрации и накоплению сил затрудняют украинские наступательные и оборонительные операции, а также усилия по контролю над передвижением россиян в Покровском "кармане".

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, в частности, рассказали, что российские войска пользуются плохой погодой, чтобы восстановить тактику инфильтрации на Покровском направлении для завышения масштабов российских "побед". А Богдан Бурделюк, командир 3-го десантно-штурмового батальона 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады, добавил, что сильные осенние дожди мешают российским войскам наладить логистику в Покровске.

"Оба украинские источники указали, что российские операции беспилотников успешно перекрывают украинские наземные линии связи до и в пределах Покровска и в Мирноград", – отметили в ISW.

В то же время связанный с Кремлем российский военный блогер утверждал, что операторы беспилотников российского Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон" якобы установили эквивалент "воздушного превосходства" беспилотников на Покровском направлении.

Россияне также продолжают нарушать международное право, совершая преступление вероломства: они, в том числе и дроноводы ВС РФ, переодеваются в гражданскую одежду, чтобы избежать обнаружения и уничтожения.

Подтверждают это и украинские военные, и западные СМИ. В частности, издание BILD опубликовало фото с российским солдатом, одетым как гражданское лицо и без военных знаков различия, в высотном здании в Покровске.

Украинское командование отрицает российские сообщения об окружении украинских сил на Покровском направлении. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский посетил украинских командиров, действующих на этом участке фронта, и 30 октября сообщил, что заявления России об окружении украинских войск в Покровске или Мирнограде не соответствуют действительности.

Так или иначе, но захват Покровска сейчас определен российским командованием как приоритет. Под городом враг сконцентрировал около 11 тысяч военнослужащих. Но прорвать украинскую оборону им не удается.

"Темпы продвижения россиян в этом районе остаются медленными, даже несмотря на то, что украинские войска сталкиваются с растущими трудностями в обороне этого района. Украинские войска на Покровском направлении в течение недель боролись с российскими миссиями инфильтрации и ударами беспилотников по украинским военно-морским силам, но продолжают замедлять темпы продвижения россиян, особенно на восточном фланге вблизи Мирнограда", – отметили аналитики.

В ISW считают, что темпы продвижения россиян на Покровском направлении могут измениться только в случае появления нового фактора, который существенно повысит наступательные возможности России или снизит способность Украины к обороне.

"Изменение характера войны с использованием беспилотников и все более проницаемый характер линии фронта на Покровском направлении затрудняют оценку степени контроля, который российские или украинские войска осуществляют в Покровске и вокруг него. Поэтому ISW пока не готова предоставлять какие-либо оценки или прогнозы относительно скорости, с которой российские войска могут разрушить украинский "карман" вблизи Покровска", – резюмировали аналитики.

Ранее OBOZ.UA сообщал: в ISW констатировали, что Путин хвастается ядерным оружием и использует Беларусь для угроз Европе.

Аналитики считают, что хвастовство российского диктатора испытанием ядерной торпеды "Посейдон" после недавних испытаний оснащенной ядерной силовой установкой ракеты "Буревестник" бросают вызов призыву президента США Дональда Трампа от 27 октября к Путину сосредоточиться на прекращении войны в Украине, а не на испытаниях ракет.

При этом Путин подробно описывает гипотетические характеристики оружия, чтобы придать вес своим ядерным угрозам и добиться уступок по Украине от Соединенных Штатов и Европы, вынудив их принять российские требования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!