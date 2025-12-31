'Борьба продолжается': в Силах обороны показали, как уничтожают российских оккупантов в Гуляйполе. Видео

В Силах обороны Украины заявили, что борьба с российскими оккупантами за населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области еще продолжается. Украинские военнослужащие отметили, что по состоянию на 31 декабря противник полностью не контролирует город.

В черте населенного пункта продолжаются бои. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Бои за Гуляйполе

Вопреки заявлениям военно-политического командования России о том, что Гуляйполе полностью перешло под контроль оккупантов, бои за город еще не окончены.

В Силах обороны юга заявили, что украинские подразделения обнаруживают и уничтожают вражеские штурмовые группы, а также производят ударно-поисковые действия. Также там подчеркнули, что российская оккупационная армия не контролирует полностью этот населенный пункт.

Что предшествовало

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 30 декабря подтвердил, что российским оккупантам удалось захватить командно-наблюдательный пункт в Гуляйполе. По его словам, этот "инцидент" уже расследует Военная служба правопорядка.

Также Сырский рассказал, что ситуация с захватом КНП произошла, поскольку 102-я бригада ТрО во время боев не выдержала давления со стороны врага и постепенно отходила. На фоне этого для усиления обороны в Гуляйполе были переброшены штурмовые части и подразделения, которые контратаковали врага и занимали утраченную территорию.

Сырский отметил, что действия командования 1-го батальона бригады можно было спланировать с учетом того, что на помощь подошло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Воины находились в двух улицах от командного пункта.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Гуляйполе остается крайне напряженной: часть населенного пункта контролируют оккупанты, которые пытаются и в дальнейшем расширить зону присутствия. На этом участке противник активно применяет артиллерию, дроны-камикадзе, а также наносит авиационные удары КАБами и НАРами.

