Сырский подтвердил, что оккупантам удалось захватить КНП в Гуляйполе: что известно

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский подтвердил, что войскам страны-агрессора РФ удалось захватить командно-наблюдательный пункт в Гуляйполе на Запорожье. Этот инцидент уже расследует Военная служба правопорядка.

Об этом Сырский сказал в интервью 24 каналу. Он отметил, что эта ситуация с захватом КНП произошла, поскольку 102-я бригада ТрО во время боев не выдержала давления со стороны врага и постепенно отходила.

На фоне этого для усиления обороны в Гуляйполе были переброшены штурмовые части и подразделения, которые контратаковали врага и занимали утраченную территорию.

Сырский отметил, что действия командования 1-го батальона бригады можно было спланировать с учетом того, что на помощь подошло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Воины находились в двух улицах от командного пункта.

Головко добавил, что действиям командира батальона дадут правовую оценку, чтобы выяснить причины, почему командный пункт был отдан под контроль врага. С самого начала для него был приказ организовать круговую оборону и уничтожить все, что несло какую-либо ценность или содержало сведения конфиденциального характера.

"То есть у них было время, чтобы все сжечь, а силы врага там были ограничены. Но несмотря на то, что это подразделение отошло, 225-й штурмовой полк держит оборону в Гуляйполе. Командиры там трезво оценивают обстановку, проводят активные штурмовые действия, держат оборону. Конечно, когда отходят подразделения ТрО, это негативно влияет на устойчивость обороны, но мы принимаем соответствующие меры, усиливаем это направление", – сказал Сырский.

По словам генерала, на этом направлении у россиян уже месяц нет никаких преимуществ. РФ продолжает попытки наступать ежедневно, но несет огромные потери.

Что известно об инциденте с КНП

25 декабря стало известно о продвижении захватчиков в населенном пункте Гуляйполе. Российские боевики утверждали, что они захватили КНП 1-го батальона 102-й отдельной бригады ТрО ВС Украины.

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Филатов (позывной "Перун"), командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ, который также защищает Гуляйпольское направление.

Он отметил, что украинские военнослужащие покинули свой командно-наблюдательный пункт из-за паники личного состава и небрежных действий командиров. Туда, по словам "Перуна", зашла инфильтрированная группа всего из трех российских оккупантов. По мнению Филатова, украинские подразделения, которые находились в городе, могли бы отбить вражеский штурм.

Как сообщал OBOZ.UA, ситуация в Гуляйполе остается крайне напряженной: часть населенного пункта контролируют оккупанты, которые пытаются и в дальнейшем расширить зону присутствия. На этом участке противник активно применяет артиллерию, дроны-камикадзе, а также наносит авиационные удары КАБами и НАРами.

