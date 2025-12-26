'Украинских бойцов было достаточно, чтобы отбить атаку': командир штурмового полка прокомментировал потерю командного пункта ВСУ в Гуляйполе

В городе Гуляйполе Запорожской области украинские военнослужащие покинули свой командно-наблюдательный пункт (КНП) из-за паники личного состава и халатных действий командиров. Туда якобы зашла инфильтрованная группа всего из трех российских оккупантов.

Об этом сообщил Дмитрий Филатов (позывной "Перун"), командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ, который также защищает Гуляйпольское направление. В комментарии "Суспільному" он назвал ситуацию "досадным случаем".

По мнению Филатова, украинские подразделения, которые находились в городе, могли бы отбить вражеский штурм.

Что произошло в Гуляйполе

25 декабря стало известно о продвижении захватчиков в населенном пункте. Российские боевики утверждают, что они якобы захватили КНП 1-го батальона 106-й отдельной бригады ТрО ВС Украины.

"Досадный случай с точки зрения организованности охраны командного пункта, досадный с точки зрения действий личного состава. Ну и, исходя из тех голосовых, что освещены, досадные поступки управления подразделения, побуждение личного состава к оставлению позиций. Это и приводит к таким фатальным последствиям", – высказался "Перун".

Он утверждает, что инфильтрированная группа оккупантов "в количестве трех военных РФ вышла банально на шум генератора" и начала штурм.

"Соответственно вместо того, чтобы дать отпор, дать достойный бой – КНП было покинуто. Те средства, носители информации которые там были – они не уничтожены..." – сообщил командир.

Он указал на то, что у оккупантов не было устойчивой связи со своим командным пунктом, не было и достаточного подкрепления: их не поддерживала ни БПЛА, ни артиллерия противника.

Захватчики, очевидно, действовали по собственному усмотрению, пытаясь посеять панику. У них получилось это сделать. "Там было достаточно наших бойцов для отражения трех военных РФ", – уверен Филатов.

По его словам, ситуация в Гуляйполе напряженная, в частности из-за халатных действий командиров:

"Сейчас зашли другие подразделения на тот отрезок и все те направления, где продвигались военные РФ, пока заблокированы. Остается определенное количество инфильтрированного (группки, которые просочились) противника в самом населенном пункте. Для дальнейшего их уничтожения нужно провести некоторые мероприятия. В идеале штурмовые группы должны были бы зачистить город, но две бригады, которые держали там позиции, не способны блокировать наступление армии РФ. Они не имеют возможностей даже с полным укомплектованием".

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии СМИ высказался о ситуации:

"Мы ничего скрывать не будем. После того, как будет проведено расследование, будет обнародована информация относительно данного случая. Сейчас идет не только расследование, но и изучение детальной ситуации, которая происходит вообще на этом участке линии, в Гуляйполе".

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны ранее заявил, что российские войска пытались закрепиться в Гуляйполе. Зафиксировано продвижение вражеских подразделений в южной и северо-восточной частях города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!