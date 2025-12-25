Украинские войска продвинулись возле Покровска, оккупанты – в районе Гуляйполя: анализ ISW

Российские войска пытаются закрепиться в Гуляйполе и ведут наступательные операции вблизи Покровска. Контроль над населенными пунктами пока не подтвержден. Параллельно на Покровском направлении украинские подразделения восстановили часть позиций.

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны (ISW). Специалисты анализировали открытые источники и геолокационные материалы, обнародованные в сети.

Зафиксировано продвижение российских подразделений в южной и северо-восточной частях города. Подразделения РФ выходят к трассе Покровское – Гуляйполе, в частности в районе Варваровки. Российские милблогеры отмечают активность в центральных и западных секторах города, однако подтвержденного контроля над населенными пунктами нет.

Российские войска ведут атаки на подступах к городу, в частности в направлении населенных пунктов, которые находятся вблизи Покровска. Геолокационные материалы показывают продвижение в северном и северо-восточном направлениях, но контроль над городом или прилегающими территориями пока не зафиксирован. ISW подчеркивает, что операции на этом направлении носят локальный характер и не повлияли на общий контроль украинских войск в районе.

На Покровском направлении украинские войска активно восстанавливают контроль над ранее утраченными позициями. ВСУ проводят точечные наступательные операции и зачистку опорных пунктов противника на подступах к городу. Отмечается использование беспилотных летательных аппаратов для корректировки артиллерийского огня и ведения разведки, что позволяет выявлять уязвимые участки обороны оккупантов.

Российские же подразделения применяют бронетехнику и беспилотники для разведки и атак. Украинские войска отражают попытки прорыва и ведут контратаки на отдельных участках подступов к городам. Военные ВСУ удерживают важные транспортные развязки и коммуникационные пути на подступах к Покровску, что ограничивает оперативную свободу российских сил.

Также зафиксированы местные контратаки, в результате которых российские подразделения отступили с некоторых позиций, не смогли закрепиться на отдельных участках и понесли потери в живой силе и технике. Активность российских сил ограничена и пока не позволяет оккупантам укрепиться в стратегически важных точках.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в районе Покровска продолжаются позиционные бои, в ходе которых не только украинские, но и российские войска заявляют о продвижении.

Кроме того, российские пропагандисты утверждали, что оккупационные войска продвинулись на северо-востоке Мирнограда (к востоку от Покровска) и к западу от Затышка.

Российские войска атаковали вблизи самого Покровска; к северу от Покровска вблизи Родинского; к северо-востоку от Покровска вблизи Красного Лимана и Сухецкого; к востоку от Покровска вблизи Мирнограда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!