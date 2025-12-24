Украинские войска продвинулись вблизи Купянска и Покровска: анализ боевых действий ISW

Опубликованные 23 декабря геолокационные кадры показывают, что украинские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Защитники Украины улучшили позиции к востоку от Родынского (к северу от Покровска).

Также украинские войска имеют успехи на Купянском направлении. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Покровское направление

В районе Покровска продолжаются позиционные бои, в ходе которых не только украинские, но и российские войска заявляют о продвижениях. Опубликованные 22 декабря видеозаписи с геолокацией показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-востоку от Покровска.

Кроме того, российские пропагандисты утверждали, что оккупационные войска продвинулись на северо-востоке Мирнограда (к востоку от Покровска) и к западу от Затышка.

Российские войска атаковали вблизи самого Покровска; к северу от Покровска вблизи Родынского; к северо-востоку от Покровска вблизи Красного Лымана и Сухецкого; к востоку от Покровска вблизи Мирнограда.

В свою очередь украинские войска контратаковали вблизи Родынского и Гришино, а украинский полк, действовавший в направлении Покровска, 23 декабря опубликовал видеозапись, на которой, как сообщается, украинские войска проводят механизированный штурм вблизи Покровска.

Российские военные блогеры утверждали, что украинские силы провели механизированное наступление и достигли окраин Покровской промышленной зоны. Также в РФ утверждали, что оккупанты, в том числе из Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон", отразили наступление.

Купянское направление

Опубликованные 22 декабря видеозаписи с геолокацией показывают, что украинские войска недавно продвинулись к югу от Западного (к северу от Купянска). Российские войска атаковали вблизи и внутри самого Купянска; к востоку от Купянска, около Петропавловки и Кучеривки; к юго-востоку от Купянска, около Пищаного и Куриловки; и к югу от Купянска, около Купянска-Узлового.

В свою очередь украинские войска контратаковали внутри Купянска и около Кондрашовки, Радьковки, Голубовки (все к северу от Купянска), Соболевки и Мирового (обе к западу от Купянска).

Главное управление разведки Украины 23 декабря сообщило, что украинские силы успешно контратакуют вблизи Купянска и внутри него, отрезав остатки российских группировок в городе от материально-технического обеспечения. Президент Владимир Зеленский 22 декабря сообщил, что украинские силы проводят зачистку Купянска на расстоянии около 1,5 километров и что в городе осталось всего около 80-100 российских военнослужащих.

Напомним, недавно россияне решили повторить собственное "ноу-хау", испытанное ранее, в частности, на Курщине – и попытались подобраться к позициям украинских воинов на Купянском направлении, пробравшись по газовой трубе. Украинские воины вовремя обнаружили маневр оккупантов и ликвидировали не менее 40 российских штурмовиков, сделав невозможным вражеский прорыв.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на недавний визит президента Владимира Зеленского в Купянск, российский диктатор Владимир Путин продолжает заявлять об окружении города. Кремлевский глава утверждал, что в окружении оккупантов якобы находятся более 3 тысяч украинских военных.

