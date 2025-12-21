На Харьковщине уничтожили 40 оккупантов, которые пошли на штурм через газовую трубу. Видео батальона 'Рубака'

Россияне решили повторить собственное "ноу-хау", испытанное ранее, в частности, на Курщине – и попытались подобраться к позициям украинских воинов на Харьковщине, пролезая по газовой трубе. "Креативный" штурм состоялся 16 декабря на Купянском направлении.

Украинские воины вовремя обнаружили маневр оккупантов и ликвидировали не менее 40 российских штурмовиков, ликвидировав вражеский прорыв. Подробности раскрыли в DeepState.

Что известно о бое

По данным DeepState, на Купянском направлении россияне попытались повторить испытанную ранее в Авдеевке, Купянске и Судже "тактику", которая в российском Z-"фольклоре" получила название "операция "Труба".

Они, как выразились аналитики, "снова вылезли из газовой трубы и это стало для них очередным черным днем", который обеспечили и зафиксировали на видео операторы дронов Батальона беспилотных систем "Рубака" 77 ОАэМБр.

"Штурмовые действия происходили 16 декабря севернее Новоплатоновки. Уроды снова решили воспользоваться газопроводом, который идет от Сватово до Оскола, но что-то пошло не по плану. 77 ОАеМБр обнаружила группы противника, которые в нескольких местах вылезают из трубы и бомберами начала ликвидацию", – отметили в DeepState.

В результате боя подтверждено не менее 40 ликвидированных захватчиков на указанном участке фронта. Всего же в полосе ответственности 77 бригады билеты на концерт к Кобзону выписали 54-м оккупантам.

"Еще один интересный факт, что в трубу запихнули еще и иностранных наемников из Африки. Даже в Netflix будут довольны от данного видео", – не без иронии отметили в DeepState.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ВСУ показали, как перекрыли путь оккупантам в Купянск. После того, как 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем ВСУ зашел в полосу обороны города, военные во время разведки обнаружили трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину Купянска.

Этот критически важный и безопасный канал логистики позволял врагу накапливать силы, не рискуя попасть под удары Сил обороны.

Тогда полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Для поражения трубы использовали три тонны взрывчатки. Впоследствии к операции по ее уничтожению присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

