Уничтожили трубу: ВСУ показали, как перекрыли путь оккупантам в Купянск. Видео

В конце апреля этого года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" Сил беспилотных систем ВСУ зашел в полосу обороны Купянска. В процессе разведки военные обнаружили трубу, которую противник использовал для инфильтрации своего личного состава на северную окраину города.

Этот нетипичный, но критически важный и безопасный канал логистики позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль. Об этом 13 декабря рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Тогда полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута. Для поражения трубы использовали три тонны взрывчатки. Впоследствии к операции по ее уничтожению присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины.

На опубликованных кадрах видно, что труба была поражена на нескольких участках, в том числе и подводная часть этого маршрута россиян.

Как пилоты работали по врагу в Купянске и помогали собратьям

На этом направлении противник прибегал к тактике штурмов малыми пехотными группами. С апреля и до декабря в Купянске и на подходах к нему силами полка "Ахиллес" было выведено из строя 1877 оккупантов (998 – ликвидировано, 879 – ранены).

После инфильтрации в Купянск вражеских пилотов к плановым целям добавили укрытия позиций БПЛА, где враг ежедневно устанавливал антенны и корректировал поражения логистических путей Купянска. Было атаковано 8324 укрытия и 232 взлетные позиции БПЛА противника. 61 автомобиль уничтожен, 611 – поражены.

Для поддержки огневого контроля на линии боевого соприкосновения и пехотных позиций осуществлялось поражение бронированной техники и артиллерийских систем врага. Таковы результаты:

– Бронированная техника: 9 ед. – уничтожено; 54 – повреждено.

– Артиллерийские системы: 8 – уничтожено; 146 – повреждено.

Параллельно происходили процессы установления невзрывных заграждений, минирование логистических путей, уничтожение вражеских засад и прикрытие пехотинцев, когда в соседнее укрытие врывался противник.

В подразделении рассказали, что тяжелая ситуация на переднем крае значительно усложнила логистику и появилась необходимость на системной основе осуществлять гуманитарные миссии для обеспечения пехотных позиций. Экипажи полка с помощью дронов доставили 8 тонн гуманитарных грузов с продовольствием, лекарствами, оборудованием, теплой одеждой, генераторами и бензином на позиции смежных подразделений, куда уже не мог добраться любой транспорт.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины недавно отбросили оккупантов из части Купянска и освободили от врага ряд населенных пунктов вокруг райцентра. Это произошло на фоне российских заявлений, сделанных на самом высоком уровне, о якобы полном контроле войск РФ над этим городом на Харьковщине.

