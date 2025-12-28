Бои за Гуляйполе продолжаются: в Силах обороны признали, что армия РФ контролирует часть города. Видео

Ситуация в Гуляйполе (Запорожская область) остается крайне напряженной: часть населекогго пункта контролируют оккупанты, которые пытаются и в дальнейшем расширить зону присутствия. На этом участке противник активно применяет артиллерию, дроны-камикадзе, а также наносит авиационные удары КАБами и НАРами.

Об этом говорится в сводке Сил обороны Юга Украины. Российские войска пока не имеют полного контроля над Гуляйполем. Аналогичная ситуация складывается и в Степногорске, где украинские подразделения продолжают оборонительные действия.

"Заявления Путина и доклады Герасимова по Гуляйполю и Степногорску – напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Поспешность таких "блиц-кригов" обусловлена предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время", – отмечают в Силах обороны Юга.

По данным военных, в Гуляйполе идут уличные бои, однако значительная часть города остается под украинским контролем. В течение воскресенья, 28 декабря, оккупанты почти 20 раз штурмовали украинские позиции.

"Противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами НАРами, пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта", – подчеркивают в Силах обороны Юга.

В то же время россияне пытаются инфильтрироваться в Степногорск по главной дороге, ведущей в населенный пункт. Часть поселка находится под контролем украинских защитников.

Украинские подразделения остаются на позициях, ведут оборонительные действия, осуществляют контрудары и поисково-ударные операции по уничтожению вражеских штурмовых групп. По имеющейся информации, только за 28 декабря в Гуляйполе бойцам ВСУ удалось ликвидировать более 300 оккупантов и около 60 единиц техники и вооружения.

В Telegram-канале Сил обороны Юга опубликовали видео работы украинских беспилотников в Степногорске и Гуляйполе.

Ранее представитель Сил обороны юга Владислав Волошин объяснил, что Гуляйполе является крупнейшим населенным пунктом в этой местности и важным логистическим узлом. Именно отсюда пролегают пути на запад в направлении Запорожья и на север – в Днепропетровскую область. Оставить Гуляйполе в тылу и продвигаться дальше, не установив контроль над городом, противник не может, поэтому и пытается захватить его любой ценой.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия продолжает вести наступление в Сумской области. Захватчики осуществили ограниченное продвижение без попыток окружения или перерезания украинской логистики. Бои носят локальный характер на линии соприкосновения вблизи государственной границы.

Кроме того, Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска. Оккупантам не удается продвинуться дальше, пересекая железную дорогу, проходящую через город, поэтому они концентрируют усилия на прорыве в район Гришино на северо-западе от Покровска.

