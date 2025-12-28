Силы обороны работают: в ДШВ раскрыли, какая ситуация в Покровске и Мирнограде

Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска. Оккупантам не удается продвинуться дальше, перейдя железную дорогу, проходящую через город, поэтому они концентрируют усилия на прорыве в район Гришино на северо-западе от Покровска.

Об этом заявили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Ситуацию в Мирнограде там назвали сложной и сообщили о привлечении дополнительных сил для обороны города.

Что происходит в Покровске и Мирнограде

В 7 корпусе БР ДШВ рассказали о ситуации в Покровской агломерации по состоянию на 28 декабря.

"Силы обороны контролируют северную часть Покровска. Попытки противника продавить нашу защиту севернее железной дороги неудачны. Поэтому россияне продолжают активно действовать на западе Покровска. Цель – выход в район Гришино. Но атаки врага блокируются", – отметили в корпусе.

Ситуацию в Мирнограде в 7 корпусе БР ДШВ охарактеризовали как сложную.

"К защите города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Силы обороны работают над усилением группировки для противодействия давлению врага с северо-восточного и южного направлений. Выполнять эту задачу позволяет контроль над коридором в районе Светлого и Ривного", – отметили воины.

Ожесточенные бои за город не мешают россиянам заявлять о полной оккупации Мирнограда. В "доказательство" этих утверждений они снимают пропагандистские ролики.

"Враг прибегает к демонстративным пропагандистским действиям на южных окраинах Мирнограда. Основной целевой аудиторией таких акций является внутренний потребитель противника, находящийся в перманентном состоянии предновогоднего опьянения", – отметили в 7 корпусе БР ДШВ.

Однако защитники регулярно выписывают оккупантам "таблетки трезвости", чтобы они не забывали, что битва за Мирноград еще не завершена.

На опубликованном видео такие "таблетки" в виде эффективных ударов по живой силе и технике врага в полосе обороны 7 корпуса ШР обеспечивают подразделения 32 ОМБр, 155 ОМБр, 68 ОЕБр, 35 ОБрМП, 38 ОБрМП ДШВ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Генштаб развенчал ложь Путина о якобы полной оккупации Россией Гуляйполя, и Мирнограда. В этих городах, утверждают в ГШ ВСУ, остаются позиции Сил обороны.

Соврал российский диктатор и об оккупации половины Константиновки и Покровска, который Кремль "захватил" еще в сентябре.

Опровергает Генштаб и то, что Путин и его войска в очередной раз "освободили" Купянск.

