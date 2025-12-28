Враг продвинулся в одной точке: в ВСУ рассказали о боях на Сумщине

Российская оккупационная армия продолжает вести наступление в Сумской области. Захватчики осуществили ограниченное продвижение без попыток окружения или перерезания украинской логистики.

Бои носят локальный характер на линии соприкосновения вблизи государственной границы. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Фронт в Сумской области

По информации представителя ВСУ, в населенный пункт Грабовское Сумской области зашли от 30 до более 100 российских оккупантов. При этом враг смог продвинуться только в одной конкретной точке.

Трегубов отметил, что противник не пытается перерезать логистику Сил обороны, поскольку расстояние от этого участка до границы с Россией составляет около одного километра.

"Это противопожарные действия в одной конкретной точке непосредственно на линии соприкосновения. Здесь речь не идет ни о фланговых маневрах, ни о попытках окружения или захвата населенного пункта", – заявил представитель ВСУ.

Кроме того, Трегубов заявил, что у путинской армии нет проблем с собственным обеспечением, ведь их логистика проходит практически непосредственно с территории России. В то же время оккупанты не пытаются обрезать логистику ВСУ.

"Поэтому мы не говорим о том, что там какие-то фланговые маневры происходят, или попытка обойти какой-то населенный пункт, обрезать или окружить украинцев. Потому что там просто не те масштабы", – сказал Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина требует немедленного возвращения депортированных оккупантами людей из Сумщины. Также Киев призвал международное сообщество дать оценку действиям государства-агрессора и остановить похищение украинцев.

