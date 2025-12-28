Почему для россиян так важно захватить Гуляйполе: в ВСУ дали объяснение

Российские войска активизировали попытки захватить Гуляйполе в Запорожской области, перебрасывая резервы даже с других направлений. На этом отрезке фронта продолжаются интенсивные бои, а противник не обращает внимания на потери, пытаясь закрепиться в городе.

В Вооруженных силах Украины объясняют: интерес РФ к Гуляйполю имеет четкую военно-логистическую основу. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он рассказал, что самая сложная ситуация сейчас наблюдается именно вблизи Гуляйполя.

По его словам, российские войска продолжают штурмовые действия, пытаются завести группы для закрепления и подтягивают резервы, в частности из района Вербового, снимая оттуда свои подразделения и перебрасывая их в направлении города.

Волошин отметил, что бои на этом направлении не прекращаются. Только за минувшие сутки в самом Гуляйполе было зафиксировано около двух десятков боевых столкновений, а боевые действия продолжаются и на его окраинах.

Противник активно применяет дроны и авиацию, пытаясь уничтожить здания и укрепления в пределах населенного пункта, однако украинские подразделения продолжают удерживать позиции как в городе, так и на его западных окраинах.

Спикер также подчеркнул, что заявления российской стороны о якобы взятии Гуляйполя под контроль не соответствуют действительности.

"Если россияне бросают туда сколько сил и средств, несмотря на потери, которые несут, они пытаются захватить этот населенный пункт, значит они придают большое значение этому городу, захвату его" – сказал Волошин.

Он пояснил, что Гуляйполе является крупнейшим населенным пунктом в этой местности и важным логистическим узлом. Именно отсюда пролегают пути на запад в направлении Запорожья и на север – в Днепропетровскую область. Оставить Гуляйполе в тылу и продвигаться дальше, не установив контроль над городом, противник не может, поэтому и пытается захватить его любой ценой.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны ранее заявил, что российские войска пытались закрепиться в Гуляйполе. Зафиксировано продвижение вражеских подразделений в южной и северо-восточной частях города.

