Двор разрушен, а у калитки – могила: появились кадры из истерзанной врагом Константиновки. Видео

В Константиновке Донецкой области пожилую женщину похоронили во дворе, в который попал российский авиационный боеприпас. По словам военных, снаряд упал во двор через несколько минут после того, как позиции украинских бойцов накрыло РСЗО.

Об этом рассказал боец бригады "Хищник", который находился вблизи – передает пресс-служба Национальной полиции Украины. Также в сети появились кадры изуродованного города.

"Двор разрушен, при входе могилка, а крест из досок сбит. Погибла бабушка еще три дня назад, мы были на позиции нас РСЗО накрыло, и через 5 минут упал КАБ ей во двор", – рассказывает боец бригады "Хищник".

По словам военных, не все гражданские эвакуировались из города. Защитники отмечают, что город держится, но свобода имеет высокую цену.

Ранее бойцы бригады Нацполиции "Ярость" спасли побратимов из смежного подразделения в Донецкой области от вражеского дронового удара. В Константиновке они не дали российскому FPV-дрону попасть по машине защитников.

Также сообщалось, военнослужащие бригады "Азов" совместно с полицейскими бригады "Ярость" спасли жизнь гражданской женщины. После удара российского КАБа, они достали ее из-под завалов дома в прифронтовой Константиновке Донецкой области.

