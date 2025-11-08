Пытался попасть в машину: в Константиновке бойцы штурмового полка бригады 'Лють' подбили вражеский FPV-дрон. Видео

Бойцы бригады Нацполиции "Лють" спасли побратимов из смежного подразделения в Донецкой области от вражеского дронового удара. В Константиновке они не дали российскому FPV-дрону попасть по машине защитников.

Российский БпЛА воины сбили из стрелкового оружия. Кадры поражения показали в Национальной полиции Украины.

Что известно

Россияне попытались попасть по машине, на которой ехали украинские военные, с помощью FPV-дрона. Его за считанные секунды до попадания заметили бойцы бригады "Лють" – и открыли по БпЛА огонь из стрелкового оружия.

"В Константиновке, бойцы штурмового полка Луганск бригады Нацполиции "Лють" под псевдо Тарик и Доцент подбили вражеский FPV-дрон, который пытался попасть в машину смежников. Метко, быстро, профессионально!" – прокомментировали в Нацполиции кадры, на которых защитники сбивают вражеский FPV.

После поражения дрон падает на дорогу в нескольких метрах от машины, которая уже проскочила место, куда он попал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области пограничник сбил российский "Шахед" из автомата.

Пилот пограничного подразделения "Феникс" с позывным "Дубай" открыл огонь по вражеской цели, потому что он летел на низкой высоте – всего около 150 м.

