На Донетчине пограничник сбил российский 'Шахед' из автомата. Видео

В Донецкой области пилот пограничного подразделения "Феникс" с позывным "Дубай" сбил вражеский БПЛА "Шахед" из стрелкового оружия. Это стало возможным, потому что российский ударный дрон двигался на низкой высоте.

Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины. Там отметили, что дрон шел на высоте около 150 метров, поэтому и стал уязвимым для обычного автомата Калашникова (АК).

"Огонь вели три человека. Мои побратимы как раз перезаряжались, когда я еще продолжал стрелять. И вдруг "Шахед" взорвался. Так и определили, что попал именно я", – рассказал "Дубай".

Это произошло в момент, когда он с побратимами был на патрулировании в составе мобильной огневой группы.

"Мужчина искренне радуется, что смог уничтожить вражескую смертоносную "птицу", так как убежден – этим поступком он спас чью-то жизнь", – отметили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 80 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 61 цель. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

