Россия ночью атаковала Украину дронами: силы ПВО обезвредили 61 из 80 вражеских БпЛА

В ночь на 5 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 80средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 61 цель.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Очередную воздушную атаку россияне начали около 19 часов вторника, 4 ноября.

В течение ночи противник атаковал 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово Приморско-Ахтарск (РФ).

В частности, россияне задействовали около 50 "Шахедов"

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 18 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

На момент сообщения Воздушных сил атака еще продолжалась, в воздухе оставались несколько вражеских дронов.

Что известно о последствиях российского террора

Над Днепропетровской областью силы ПВО ночью сбили два вражеских "Шахеды". Не обошлось без последствий.

"По Васильковской и Дубовиковской громадам Синельниковского района агрессор попал беспилотниками. Повредил инфраструктуру, 7 частных домов и газопровод. Ранен 41-летний мужчина. Его госпитализировали. На Терновку Павлоградского района российская армия направила БПЛА. Поврежден инфраструктурный объект", – заявил врио начальника Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Также россияне били по Никополю и району FPV-дронами и артиллерией. В частности, в результате вечерней атаки на Покровскую громаду Никопольского района пострадали двое мужчин, 52 и 56 лет. Повреждены частный дом и автомобиль.

Потерпела ночью от российских ударов и Николаевщина: в регионе работали силы ПВО.

Николаев ночью и под утро враг атаковал город БпЛА типа "Shahed" и авиационными средствами поражения (тип устанавливается). Под атакой была промышленная инфраструктура. Пострадавших нет, заверил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Николаевский район накануне россияне дважды атаковали FPV-дронами: били по Очаковской и Куцурубской громадам. Обошлось без пострадавших.

