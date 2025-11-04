Российские оккупанты 4 ноября ударили по центру поселка в Покровской громаде Синельниковского района. Из-за очередного преступления захватчиков погибли двое местных жителей, еще четверо пострадали. На месте попадания произошел пожар.

Об этом сообщил врио главы Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко. Он уточнил, что двое погибших – мужчины 47 и 35 лет.

Удары российских преступников

Пожар, как утверждает чиновник, уже потушили. Гайваненко добавил, что изуродованы четверть сотни магазинов и торговых павильонов, кафе, парикмахерская, пятиэтажка, автомобили – и показал соответствующие фото.

"Также громко было в Петропавловской общине. Туда россияне направили КАБы и БпЛА. Загорелся частный дом, еще три – побиты. Разбиты хозяйственные постройки и машины", – отметил чиновник.

До девяти увеличилось количество пострадавших из-за удара по Николаевской громаде, произошедшего накануне. По словам Гайваненко, к врачам попала 14-летняя пострадавшая девочка (ее госпитализировали).

"Не оставляет в покое противник и Никопольщину. Атаковал из тяжелой артиллерии и FPV-дронами райцентр и Покровскую громаду. Изуродованы гимназия, дом местных, хозяйственная постройка, линия электропередач, газопровод. Главное – там уцелели люди", – добавил чиновник.

Ситуация В Днепропетровске

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на Покровском направлении и увеличивает свое присутствие в самом районном центре. Но бойцы украинской армии проводят там контрнаступление; в обороне города участвуют, в том числе, и подразделения ГУР. Недавно разведчики заняли определенные рубежи и пробили наземный коридор к другим украинским подразделениям.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA рассказал, что в Покровске началась операция с привлечением десанта Главного управления разведки и других войск. Учитывая сложнейшую ситуацию и значительное преимущество врага в живой силе, возможно, целью является выигрыш времени для эвакуации подразделений Сил обороны, которые оказались на "дне" Покровского "кармана". Подробнее о прогнозе Ивана Ступака читайте в материале.

Также OBOZ.UA сообщал, что операция по очистке Покровска от оккупационных подразделений продолжается. Силы обороны последовательно сужают присутствие врага в городе и препятствуют его планам перекрыть ключевую дорогу к Родинскому. На подступах к Мирнограду ситуация напряженная, но контролируемая – оборона города уже подкреплена дополнительными силами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!