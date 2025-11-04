'Заняли рубежи и пробили коридор': в ГУР рассказали об операции в Покровске, за который ведутся ожесточенные бои

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины продолжают принимать участие в оборонительной операции на Покровском направлении. Разведчики осуществляют операцию в определенной зоне ответственности на этом участке фронта.

Воины ГУР заняли определенные рубежи и пробили наземный коридор к другим украинским подразделениям. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины.

Ситуация в Покровске

По информации разведывательного ведомства, силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровска Донецкой области. В этой зоне ответственности продолжаются ожесточенные бои с российскими оккупантами.

После успешной десантной операции к спецназовцам ГУР, которые заняли определенные рубежи, пробили наземный коридор и присоединились дополнительные силы спецподразделения.

На данным этапе продолжается боевая работа, направленная на ликвидацию попыток врага расширить огневое влияние на логистику в зоне ответственности ГУР.

Боевые задачи в секторе выполняют другие спецподразделения ГУР МО Украины. В целях безопасности личного состава привлеченных подразделений детали операций пока не раскрываются.

Напомним, оккупационная армия РФ изменила тактику наступательных действий на Покровском направлении. В частности, за последний месяц оккупанты начали чаще использовать бронированную технику на этом участке фронта. Такие действия врага свидетельствуют о попытке захватить территории любой ценой.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ продолжает наступление на Покровском направлении и увеличивает свое присутствие в самом районном центре. Кроме того, ряд вражеских подразделений, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 3 ноября, недавно продвинулись в Мирнограде.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что на Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Он сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

