Продолжаем уничтожать оккупанта: Зеленский – о ситуации в Покровске и Купянске

На Покровском направлении украинские защитники сейчас проводят контрнаступление. Это вечером 31 октября косвенно подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, который сослался на соответствующие доклады украинских защитников.

В частности, Верховный главнокомандующий ВСУ вспомнил Покровское направление в новом обращении к украинцам. Он отметил, что врага надо "останавливать и уничтожать там, куда они пришли".

Что сказал Зеленский

"Много сегодня было докладов военных – подробно по фронту. Конечно, Покровск прежде всего. Мы продолжаем уничтожать оккупанта, и это самое важное – останавливать российские удары, как это возможно и там, где это возможно. Россияне всю нашу страну хотят превратить в то, что они делают с Покровском, делают с Купянском, другими нашими городами, нашими громадами. Останавливать их надо там, куда они пришли, и уничтожать там", – в частности, отметил украинский лидер.

Традиционно президент Украины поблагодарил наших защитников на Покровском направлении, а также других военных, "которые защищают позиции и защищают наше государство".

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил наших воинов "за дальнобойные санкции против России" – а именно за более чем 160 поражений (с начала этого года) топливной инфраструктуры врага, "и еще сотни других операций против их военной машины".

Ситуация на Покровском направлении

О том, что ВСУ пошли в контрнаступление возле Покровска, сообщил журналист The Economist Оливер Кэрролл. Он справедливо заметил, что "Украина хочет восстановить логистику" на указанном направлении.

"Прямо сейчас – выяснилось, что военная разведка Украины проводит смелое контрнаступление вблизи Покровска, чтобы восстановить работу ключевых логистических линий. На видео ниже видно десант вертолетов в районах, которые по утверждению захватчиков, якобы контролирует Россия", – отметил он.

Всего на Покровском направлении государство-агрессор сосредоточило около 170 тысяч солдат. Захватчикам поставили задачу взять город, потому что они не смогли взять Сумы, Купянск и другие свои цели. По словам украинского президента, оккупанты понимают, что "проигрывают Купянск", поэтому все силы бросили на Покровск.

Что предшествовало

Кремлевский диктатор Владимир Путин, согласно заявлениям роспропаганды, якобы намерен приехать в Покровск Донецкой области, за который идут бои. Но "все понимают, чем может закончиться этот визит", предупредил главаря Кремля президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Службы безопасности Василий Малюк напомнил, как РФ хвасталась, что "почти захватила" город еще три месяца назад. За это время российская оккупационная армия прошла всего семь километров.

