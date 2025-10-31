'Идет серьезная битва': Зеленский и Малюк рассказали о ситуации в Покровске и отвергли слухи об окружении

По состоянию на пятницу, 31 октября, окружения украинских войск россиянами в Покровске нет. Однако ситуация там остается довольно напряженной и идут серьезные бои.

Об этом заявили президент Владимир Зеленский и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк во время брифинга.

"В Покровске нет окружения наших бойцов, ситуация контролируемая. Безусловно, там напряженная обстановка из-за врага, который находится со всех сторон. Помните Курскую операцию, когда россияне врали о тысячах наших военных в окружении? Командиры прекрасно понимают, что допустить окружение нельзя, и россияне в Покровске не доминируют", – сказал Зеленский.

Он добавил, что в городе сейчас непростое положение, но каких-то существенных изменений не наблюдается. Наши военные уничтожают врага, но в первую очередь украинской стороне стоит беречь собственный личный состав.

Именно на Покровском направлении, по словам Зеленского, противник сосредоточил около 170 тысяч своих военнослужащих.

"Россиянам поставлена задача захватить город, потому что они не смогли взять Сумы и Купянск. Они осознают, что Купянск проиграли, и теперь будут бороться за Покровск", – подчеркнул глава государства.

