Зеленский назвал потери врага на востоке и оценил, возможно ли наступление РФ на Сумщине и Харьковщине

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России ставило задачу своей армии оккупировать Покровск еще год назад. Даже сегодня в условиях преимущества в живой силе у врага нет желаемого результата.

При этом глава государства подчеркнул, что оккупанты рисуют ложные карты о якобы захвате украинских территорий. Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами, на которой присутствовал OBOZ.UA.

Покровск и Доброполье

По словам Зеленского, Покровск российские захватчики готовились оккупировать минимум год назад. Поэтому сказать, что все сейчас неправильно делается, не очень объективно с точки зрения того, как обстоит ситуация на Покровском направлении.

"Они на Покровск отдали такие силы, что Украина не может на одно направление отдать один к восьми человек. Вы представьте себе, сколько там у русских сил. Но при этом планируемого результата у них нет. На мой взгляд, такого результата, который они могут продать американцам, у них нет. Они же показывают им карты уже с захваченным Покровском, рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% востока Украины. Это просто ложь", – заявил президент.

Также глава государства заявил, что Покровск россиянам нужен только для того, чтобы показать, что Украина якобы выходит с востока и настоять ан передаче им остальной территории.

"Поэтому то, что мы держим Покровск и постоянно переносят планы своей кампании, – это доказывает миру, что они лгут и что надо и следует продолжать помогать Украине", – рассказал Зеленский.

Что касается Доброполья, президент отметил, что оккупанты там потеряли огромное количество силы. Только по результатам боев на этом участке украинским защитникам удалось взять в плен 2200 россиян.

Наступление РФ на Сумщине и Харьковщине

Также украинский президент прокомментировал информацию о якобы планах врага совершить наступление в Сумской и Харьковской областяь. По словам Зеленского, в Сумской области у врага нет сил. Более того, оттуда они постепенно будут перекидывать все на Покровск.

"Они понимают, что больше времени "продавать" что-то президенту Трампу как свои вроде бы успехи они не смогут", – рассказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровско-Мирноградской агломерации российская оккупационная армия увеличивает наступательные усилия. В целом ситуация на этом участке фронта остается сложной. Несмотря на преимущество противника в живой силе, подразделения ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины в определенных полосах продолжают вести оборонные, а также поисково-ударные и штурмовые действия, нанося врагу значительные потери.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!