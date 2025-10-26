Армия России накопила в Покровске сотни окупантов, идут стрелковые бои – Генштаб

В районе Покровско-Мирноградской агломерации российская оккупационная армия увеличивает наступательные усилия. В целом ситуация на этом участке фронта остается сложной.

Несмотря на преимущество противника в живой силе подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины в определенных полосах продолжают вести оборонные, а также поисково-ударные и штурмовые действия, нанося врагу значительные потери. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Покровское направление

По информации Генштаба, за последние 10 суток украинские войска, действующие на Очеретинском отрезке, возобновили контроль еще над двумя населенными пунктами – Кучерив Яр и Сухецкое. Таким образом, с 21 августа 2025 года на этом участке ситуация стабилизирована, восстановлен контроль над девятью населенными пунктами, еще девять – зачищено от диверсионных групп противника. Только за последние десять дней здесь уничтожены 1756 военнослужащих и 75 единиц техники врага.

В общей сложности, чуть более чем за два месяца общие потери противника на Добропольском направлении составляют более 15700 личного состава и 1364 единицы военной техники (из них танков – 36, боевых бронированных машин – 121, артиллерийских систем – 162, РСЗО – 5, автотехники – 447, мотоциклов и квадроциклов – 592, специальной техники – 1. Также уничтожены 4689 различных БПЛА.

Кроме того, продолжается постоянное пополнение "обменного фонда" российскими пленными для возвращения из неволи наших защитников и защитниц.

Россияне накапливают силы в Покровске

Что касается ситуации на подступах к городу Покровск и непосредственно в его пределах, украинские войска, выполняющие боевые задания на этих участках, ежедневно осуществляют комплексные мероприятия по стабилизации обстановки. Противник за счет использования межпозиционного пространства и утечки малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БПЛА. Попытки врага продвинуться вглубь и закрепиться в городской застройке пресекаются путем контрдиверсионных мероприятий.

Украинские защитники выполняют задачи по поиску, уничтожению или взятию в плен российских оккупантов, которые пытаются прорваться через боевые порядки ВСУ, используя численное преимущество. В Генштабе подчеркнули, что боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью, однако в опасных и непредсказуемых условиях украинские военные демонстрируют силу, выдержку и отвагу.

Враг увеличивает использование бронетехники

Также отмечается, что в последнее время российские войска увеличивают использование бронетехники в штурмовых действиях. По всему фронту российско-украинской войны с 20 по 25 октября зафиксировано 41 штурмовое действие противника при поддержке техники. Часть таких накатов пришлась на Покровское направление, но личный состав и техника противника обезвреживаются.

"Украинские воины крепко держат над Донетчиной сине-желтое знамя, разрушая захватнические планы кремля. В настоящее время актуальным для сил обороны Украины остается наращивание устойчивости обороны, согласованность действий наших войск, эффективное огненное поражение противника и противодействие его БПЛА и артиллерии", – заявили в Генштабе.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время выезда на Покровское направление подчеркнул недопустимость искажения оперативной информации. Он предупредил командиров о жестких последствиях за замалчивание правды.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию российского оккупационного войска и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!