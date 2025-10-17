'Результат становится все более ощутимым': Сырский озвучил потери России за сентябрь и рассказал об эффекте от Deep Strike

Силы обороны Украины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию российского оккупационного войска и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля. В сентябре ВС РФ потеряли почти 29 тысяч военнослужащих, значительное количество техники, а удары по тылу противника становятся все более ощутимыми как для армии, так и для экономики государства-агрессора.

Об этом 17 октября сообщил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Он отметил, что наши защитники принимают асимметричные меры для нивелирования преимущества врага в личном составе и вооружении и продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях.

"Несмотря на то, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной, противник не владеет стратегической инициативой в полной мере. Ценой огромных потерь враг имеет незначительные продвижения на отдельных участках фронта", – описал ситуацию генерал.

Потери российских захватчиков в сентябре 2025 года:

почти 29 тысяч военнослужащих (убитыми и ранеными);

70 танков;

65 боевых бронированных машин;

более 1050 артиллерийских систем;

6 реактивных систем залпового огня и другая техника.

С начала года взято в плен 2060 военнослужащих ВС РФ.

Ситуация на фронте

Сырский отметил, что планы Кремля по захвату важных районов местности и населенных пунктов не выполняются, а потому постоянно пересматриваются и откладываются.

Украинские воины находятся в активной обороне, однако на отдельных направлениях проводят и контрнаступательные операции.

"Также наши подразделения успешно реализуют штурмовые действия с целью восстановления утраченного положения. В частности, украинские воины продолжают вытеснять российских захватчиков с территории Сумской области. Продолжаются наши активные действия в Покровском районе Донецкой области. Есть определенные успехи в восстановлении контроля над территорией в Запорожской области. Есть и другие участки фронта, где враг не имеет никаких достижений", – сообщил главком.

Атаки по тылу российских оккупантов

Сирский заявил, что наиболее эффективно за все годы войны осуществляется глубинное поражение по территории РФ. В рамках Deep Strike уничтожаются военные цели, логистика и энергетический комплекс страны-агрессора.

"Результат этой работы становится все более ощутимым для российской армии и экономики", – подчеркнул он.

В 2025-м Силы обороны нанесли успешное огневое поражение по 45 объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса РФ.

Общие объемы производства ГСМ в России уменьшились почти на 25%. Из-за снижения экспорта нефтепродуктов страна-агрессор ежедневно теряет более 46 млн долларов США.

Кроме этого, поражение тыловых ресурсов врага существенно усложняет его возможности вести активные боевые действия.

"Есть также и положительные сигналы о предоставлении новых пакетов военной помощи от наших союзников. В частности, обсуждается поставка высокоточного оружия, такого как крылатые ракеты Tomahawk и других современных систем. Их применение значительно усилит принуждение российского агрессора к прекращению войны и установлению справедливого мира", – сообщил Сырский.

"Силы обороны Украины сохраняют устойчивость, управляемость и веру в общий успех", – подытожил главнокомандующий ВСУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинские воины за минувшие сутки (16 октября) уменьшили численность российской оккупационной армии на 730 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе за все время полномасштабной войны составили 1 128 030 военнослужащих.

