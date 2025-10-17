ВСУ отминусовали 730 оккупантов и 15 единиц бронетехники армии РФ за сутки: данные Генштаба

Украинские воины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 730 захватчиков. Общие боевые потери России в живой силе составили 1 млн 128 тыс. 30 человек.

Ликвидирована также вражеская техника и вооружения. Обновленные данные по потерям РФ обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Потери РФ за сутки и за все время полномасштабного вторжения

Кроме личного состава вражеской армии накануне, 16 октября, украинские воины ликвидировали пять российских танков (всего уничтожено 11 266), 10 боевых бронированных машин (23 394), 35 артиллерийских систем (33 748), одно средство ПВО (1 228), 588 БпЛА оперативно-тактического уровня (71 025).

Также уничтожены пять крылатых ракет (3 864), 73 единицы автомобильной техники и автоцистерн (64 541) и одна единица спецтехники (3 978).

За время полномасштабного вторжения в Украину Россия также потеряла уже 1 520 РСЗО, 427 самолетов, 346 вертолетов, 28 кораблей, подводную лодку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в сети появились данные о больших потерях в одном из полков армии Путина. Опубликованы имена почти 900 ликвидированных захватчиков из 255-го мотострелкового полка ВС РФ.

Также появились данные о наемниках из Казахстана, которые были ликвидированы на войне против Украины. Самому молодому из них было всего 19.

