Самому молодому было 19 лет: появились данные о наемниках из Казахстана, которые были ликвидированы на войне против Украины

Появился обновленный перечень граждан Казахстана, которые погибли или пропали без вести, участвуя в вооруженных действиях на стороне России во время ее войны против Украины. Сейчас идентифицировано 270 ликвидированных лиц.

Однако этот список не является полным, и реальное количество жертв может быть значительно больше. Об этом сообщает проект "Хочу жить".

Среди установленных оккупантов – люди разного возраста. Самым молодым погибшим назван Богомолов Андрей (2005 г. р.) – ему было 19 лет. Самым старшим – Ялфимов Александр, 64 года, который воевал в составе 254-го мотострелкового полка.

Отмечается, что Кремль продолжает вербовать граждан Казахстана для участия в войне как на территории самой республики, так и среди казахстанцев, проживающих в России. По имеющейся информации, источники вербовки включают: тюрьмы (где ищут потенциальных рекрутов), трудовых мигрантов и лиц, недавно получивших российское гражданство.

Внутренние сети вербовщиков также работают в Казахстане через прямую интернет-рекламу и фиктивные агентства по трудоустройству, которые предлагают "высокооплачиваемую работу в России". Кроме того, наблюдается тенденция: Россия постепенно отказывается от поисков рекрутов в "далеком" регионе и отдает предпочтение набору людей в соседних государствах, где меньше языковой барьер.

"Это означает, что властям Республики Казахстан и казахстанскому обществу необходимо приложить больше усилий для противодействия российским вербовочным сетям. А если нет, то Россия продолжит отправлять граждан Казахстана на смерть", - отметили авторы проекта.

В "Хочу жить" также опубликовали контакты для связи и инструкции для тех, кто хочет сохранить жизнь или сообщить информацию:

Телефон (с украинских номеров): +38 044 350 89 17 и 688

Telegram / WhatsApp: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88, +38 097 688 66 88

Ссылка на канал: t.me/spasisebyabot

Напомним, суд в Алматы приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Казахстана Тимура Пралиева. Он воевал в составе российской ЧВК "Вагнер" против Украины, а впоследствии — в Африке. Пралиев осенью 2022 года был завербован Россией и отправлен на войну в Украину, где служил связистом в составе "вагнеровцев".

