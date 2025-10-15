Командиры бросают солдат на смерть: появились данные о больших потерях в одном из полков армии Путина

Российская оккупационная армия несет колоссальные потери личного состава в войне против Украины. Недавно в сети опубликовали имена почти 900 ликвидированных захватчиков из 255-го мотострелкового полка ВС РФ.

Однако потери в полку могут быть еще выше и продолжают расти по мере участия подразделения в боях на Покровском направлении. Об этом сообщает Telegram-канал проекта "Хочу найти".

Огромные потери РФ в Украине

Всего за полтора года боев командование зачислило в пропавшие без вести 769 человек из 255-го мотострелкового полка. Россияне не предпринимают меры по эвакуации тел погибших и таким образом искусственно занижает потери.

Кроме того, командиры 255-го мотострелкового полка практикуют отправку подчиненных якобы на "безопасные" позиции для закрепления, хотя заранее знают, что там находятся позиции украинских войск. В результате российские оккупанты оказываются в боевом столкновении без шансов отойти.

Такая тактика позволяет избежать массового бунта в рядах путинской армии, ведь формально никто не приказывает идти в мясной штурм. В то же время проект "Хочу найти" утверждает, что тех оккупантов, кому посчастливилось выжить в боях, избивают, пытают и сажают в "ямы".

Командование РФ отправляет подчиненных на верную смерть

В 255-м полку также регулярно отправляют на штурмы инвалидов и пенсионеров. Один из военнопленных рассказал, что из его группы в 20 человек живыми остались только трое. Такие методы противоречат всем законам и приводят к огромным потерям, росту числа дезертиров и процветанию вымогательства в российской армии.

Тем не менее, такие методы устраивают командиров и высшее руководство РФ. Также отмечается, что подобная ситуация наблюдается в других мотострелковых бригадах. Безвозвратные потери в каждом подразделении исчисляются сотнями, однако российское командование продолжает называть ликвидированных захватчиков "пропавшими без вести".

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему, командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России готовится к объявлению мобилизации резервистов для участия в войне против Украины. Таким образом Кремль хочет поддержать темп боевых действий за счет личного состава действующего резерва.

