Россия готовит мобилизацию резервистов для участия в войне против Украины: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Военно-политическое руководство России готовится к объявлению мобилизации резервистов для участия в войне против Украины. Таким образом Кремль хочет поддержать темп боевых действий за счет личного состава действующего резерва.

Однако враг вряд ли проведет масштабную принудительную мобилизацию резервистов для значительного увеличения численности российских войск. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Россия готовится восполнять потери

По мнению военных аналитиков, создание механизма небольших, непрерывных мобилизаций станет серьёзным изменением в стратегии России по формированию вооружённых сил, которая до сих пор была направлена ​​на привлечение новобранцев за счёт увеличения финансовых стимулов и бонусов. Таким образом Кремль избегал массовой принудительной мобилизации после сложного принудительного призыва в конце 2022 года.

Комиссия Кабинета министров России по вопросам законопроектной деятельности приняла новый проект поправок, который фактически устраняет существующие правовые барьеры, препятствующие использованию резервистов для участия в боевых действиях в отсутствие официально объявленной мобилизации или войны.

Эксперты ISW считают, что существующая в России система для формирования резервистов, вероятно, испытывает убывающую отдачу и вынуждает Кремль принять другой подход. Теперь россияне хотят использовать непрерывную обязательную мобилизацию резервистов для поддержания своего личного состава в условиях высокого уровня потерь в Украине. В то же время аналитики заявили, что это не означает, что Кремль вряд ли предпримет в данный момент какую-либо крупномасштабную мобилизацию.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 октября в России стартовал осенний призыв – в ряды армии страны-агрессора планируют призвать 135 тысяч человек. Многих из них в итоге заставят подписать контракт, что даст возможность отправить новое "мясо" на преступную войну против Украины.

