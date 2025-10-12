В России назревает дефицит личного состава из-за 'мясных штурмов': от чего это зависит

В ближайшее время российская оккупационная армия может столкнуться с дефицитом личного состава. Несмотря на такую проблему командование РФ продолжает отправлять людей в мясные штурмы и теряет в месяц около 30 тыс. оккупантов.

Кроме того, уже в 2026 году Россия может быть финансово неспособной обеспечивать выплаты контрактникам. Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

У России заканчиваются деньги

По словам аналитика, серьезные проблемы военно-политическое командование России ощутит, когда у них будет меньше финансовых рычагов для россиян, готовых идти воевать за деньги. Он прогнозирует, что для России 2026 год будет существенно отличаться от 2024 и 2025 годов именно по экономическим причинам.

"В связи с этим дефицит личного состава будет увеличиваться. Это будет означать, что россиянам придется определять приоритетность направлений, фокусироваться на самых важных. Тогда украинские силы смогут эффективнее контролировать ситуацию и лишать россиян наступательного потенциала", – заявил эксперт.

Самусь уверен, что Россия потеряла возможности платить огромные средства контрактникам, которые имела в течение прошлых лет. Суммы составляли по 30 тысяч долларов за подписание контракта с минобороны. По его мнению, в 2026 году Россия финансово может быть не в состоянии это реализовать, ведь на немалые выплаты своим военным может просто не быть денег.

Также он добавил, что Украина имеет преимущество над врагом по беспилотным системами. Поэтому за одним оккупантом могут охотиться по несколько украинских дронов. Кроме того, набор в Силы беспилотных систем увеличивается, и по прогнозам, два раза возрастет численность этих войск.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 октября в России стартовал осенний призыв – в ряды армии страны-агрессора планируют призвать 135 тысяч человек. Многих из них в итоге заставят подписать контракт, что даст возможность отправить новое "мясо" на преступную войну против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!