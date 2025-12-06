В очередной раз хочу написать, что единственной реалистичной гарантией безопасности Украины могут быть только два десятка ядерных ракет, способных долететь до Москвы.

Все остальное – либо очень дорого, либо очень долго, либо слишком рискованно для Запада, либо ничего не гарантирует.

Передача Украине ядерного оружия железно гарантирует невозобновление российской агрессии без существенных материальных вложений со стороны Запада.

Я думаю, к этому на каком-то этапе все равно придут, так как альтернатива – российское вторжение в саму Европу.

Если Украине навяжут невыгодный мир или если она (не дай бог) проиграет войну, то Европа гарантировано станет следующей жертвой агрессии.

Нужно объяснять европейцам при каждой встрече, что только так они с гарантией спасут и себя, и Украину.

И следует им напомнить: Путин не испугался разместить ЯО в Беларуси, хотя там абсолютно *бнутый режим. Размещение боеголовок где-то в Карпатах станет совершенно адекватным ответом на российские действия.