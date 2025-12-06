ВСУ освободили село Тихое на Днепропетровщине: оккупантов выбили. Видео

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать временно оккупированные врагом территории. На этот раз хорошая весть пришла от военных из села Тихое что на Днепропетровщине.

Видео было опубликовано в Facebook бойцами 67 отдельной механизированной бригады. Также был освобожден населенный пункт Отрадное.

"Бойцы 67 ОМБр освободили село Тихое на Днепропетровщине 21 ноября к@ц@пы на своих ресурсах обнародовали видео, где солдаты эрефии машут своим тряпьем на Александровском направлении и заявляют об оккупации террористической "группировкой восток" населенных пунктов Тихое и Отрадное(Покровская община, Синельниковский район)", – говорится в подписи под видео.

Отмечается, что в ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов.

"Официально заявляем: по состоянию на 6.12.2025 населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины", – резюмировали удачную операцию военные.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации снова начали говорить о том, что их войска окружили Купянск на Харьковщине. Более того, они рассказывают сказки о продвижении на нескольких участках фронта вокруг города. На Харьковщине и Донетчине эти заявления сопровождают историями о десятках украинских батальонов в кольце.

Как сообщал OBOZ.UA, по удержанию Купянска у украинских защитников есть "позитивный прогноз" – ВСУ пусть постепенно, но вычищает город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильная", несмотря на то, что противник там активно атакует наших военнослужащих. Такую оценку в эксклюзивном интервью нашему изданию дал военный эксперт Владислав Селезнев.

