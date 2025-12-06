Окружен ли Купянск: в ВСУ прояснили ситуацию. Карта

В Российской Федерации снова начали говорить о том, что их войска окружили Купянск на Харьковщине. Более того, они рассказывают сказки о продвижении на нескольких участках фронта вокруг города. На Харьковщине и Донетчине эти заявления сопровождают историями о десятках украинских батальонов в кольце.

Впрочем, реальная ситуация выглядит совсем иначе. Об этом рассказал начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала. Он отметил, что громкие сюжеты об успехах у Купянска и Боровой пока существуют только в анонсах и мечтах россиян.

Ситуация на Купянском направлении

"Россияне продолжают распространять заявления об "окружении" и "захвате" Купянска, которые не соответствуют реальным обстоятельствам", – рассказал Трегубов.

Он также напомнил, что сюжеты о взятии Купянска повторяются уже не первый месяц, а масштабы местных населенных пунктов физически не позволяют реализовать те сценарии, о которых говорят в Кремле.

"Евклидова геометрия просто не позволяет разместить 15 батальонов в поселке на четыре километра. Не то что их там окружить. На самом деле российские подразделения не имеют успехов под Купянском, а заявления о масштабных прорывах остаются информационными выдумками, созданными для внутренней аудитории", – добавил Трегубов.

По его словам, Москва пыталась подать их как доказательство "продвижения", когда искала выгодную переговорную позицию в конце ноября. Впрочем, по состоянию на сейчас Боровая фигурирует только в анонсах и мечтах российских блогеров. Без реальных изменений для них на месте

Несмотря на отдельные тактические изменения линия обороны на направлении остается стабильной. Российские силы не способны продвинуться глубже посадок и пограничных участков. Их публичные заявления существенно отличаются от того, что действительно происходит на фронте.

Ситуация на Волчанском направлении

На участке от Волчанска до Великого Бурлука российские силы пытались продвинуться вдоль границы в течение ноября. Им удалось оттеснить украинские подразделения на несколько километров, но эти сдвиги не изменили оперативной ситуации. Трегубов подчеркивает, что речь идет скорее о локальных действиях, чем о заявленных россиянами "успехах".

"Частично им удалось подвинуть украинские силы на несколько километров. Но речь идет в основном о посадках,– пояснил Трегубов.

На Волчанском направлении ситуация сложнее из-за разрушения города и попытки россиян закрепиться среди уничтоженной застройки. Несмотря на это, украинские позиции в Волчанске сохраняются, и о полном контроле над городом говорить невозможно. В то же время россияне удерживают часть территории, что затрудняет ведение боев.

"Говорить, что они взяли город полностью, невозможно. Наши позиции там сохраняются, хотя россияне и контролируют значительную часть. Впрочем, активность врага на этом участке не привела к изменениям линии фронта, о которых заявляют российские каналы. Украинские подразделения удерживают ключевые точки обороны. Российские же силы, даже продвинувшись на отдельных направлениях, не имеют возможности развить наступление и перейти к более широким операциям", – резюмировал ситуацию Трегубов.

Что предшествовало

Утром, 6 декабря, стало известно о том, что российские войска продолжают попытки наступления на Купянском направлении, однако продвигаться оккупантам не удается. Зато украинские воины в Купянске недавно продвинулись в центре города.

Зато в направлении Боровой продвигались российские захватчики. По данным ISW, 5 декабря российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.

Как сообщал OBOZ.UA, по удержанию Купянска у украинских защитников есть "позитивный прогноз" – ВСУ пусть постепенно, но вычищает город от оккупантов. Ситуация на восточном берегу реки Оскол также "достаточно стабильная", несмотря на то, что противник там активно атакует наших военнослужащих. Такую оценку в эксклюзивном интервью нашему изданию дал военный эксперт Владислав Селезнев.

