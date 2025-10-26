'Нечестность имеет слишком высокую цену': Сырский пригрозил командирам за замалчивание правды

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский во время выезда на Покровское направление подчеркнул недопустимость искажения оперативной информации. Он предупредил командиров о жестких последствиях за замалчивание правды.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба. Сирский заслушал доклады по оперативной обстановке, обсудил меры по усилению обороны и отдал ряд распоряжений для повышения эффективности противодействия противнику.

"Еще одна поездка на горячее направление фронта. Встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе города Покровск. Заслушал доклады по оперативной обстановке. Обсудили комплекс вопросов с целью усиления устойчивости нашей обороны, недопущения дальнейшего продвижения противника", – отметил он.

Он выделил задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, взятию в плен противника, находящегося в окружении, а также повышению устойчивости обороны в целом.

Отдельное внимание главком уделил усилению борьбы с беспилотными летательными аппаратами и артиллерией врага и проинформировал, что отдал необходимые распоряжения для обеспечения подразделений всем необходимым.

"Еще раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену - жизни наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была. Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", - подчеркнул Сырский.

Кроме того, во время поездки он вручил также награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.

"Спасибо воинам за стойкость, результативность, профессионализм. Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!" – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины остановили весенне-летнюю наступательную кампанию российского оккупационного войска и продолжают разрушать и дальнейшие планы Кремля. В сентябре ВС РФ потеряли почти 29 тысяч военнослужащих, значительное количество техники, а удары по тылу противника становятся все более ощутимыми как для армии, так и для экономики государства-агрессора.

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский. Он отметил, что наши защитники принимают асимметричные меры для нивелирования преимущества врага в личном составе и вооружении и продолжают сдерживать оккупантов на всех направлениях.

