Россия для окружения Покровская задействовала 11 тыс. солдат: военные рассказали о ситуации и показали карту

Украинские военнослужащие прокомментировали ситуацию на Покровском направлении и сделали прогноз о дальнейшем вероятном характере действий противника на этом участке фронта. Защитники Украины отметили, что для реализации замысла по окружению Покровской агломерации противник задействовал около 11 тыс. человек.

Группы захватчиков, которым удалось закрепиться в городе, пытаются продвинуться на северо-запад и север от Покровска. Об этом в Facebook сообщает 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Ситуация в Покровске

По данным украинских десантников, всего в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск враг накопил около 27 тыс. человек. Кроме того, путинские войска существенно увеличили число бронетехники на этом участке фронта.

Военнослужащие отметили, что для наступления оккупанты стянули под Покровск около 100 танков, до 260 боевых бронированных машин и до 160 артиллерийских орудий и минометов.

Защитники Покровской агломерации продолжают оборонную операцию. Всего за последние два дня в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск украинские воины ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 захватчика были ранены.

Кроме того, украинские воины уничтожили один бронетранспортер, 3 боевых машины пехоты, 3 автомобиля, мотоцикл, а также сбили и посадили 158 дронов разных типов. Непосредственно в Покровске Силы обороны уничтожили 18 оккупантов.

Планы путинской армии

Также защитники Украины обнародовали карту с вероятным планом противника по окружению Покровской агломерации. Согласно этой карте, путинские войска планируют штурмовать Покровск сразу с трех направлений. Враг может продолжить продвижение на юг со стороны Першотравневого. В то же время оккупанты могут атаковать Покровск, пройдя южнее Мирнограда. Третьим направлением удара может стать наступление российских оккупантов со стороны Красного Лимана и Родинского, вероятно, с целью блокировать логистику и пути снабжения украинских воинов в Покровске.

Пропагандистские цели врага

Утром 29 октября путинские войска прицепили на стелу при въезде в Покровск триколор, тем самым пытаясь демонстрировать свои успехи на этом направлении. Однако символ страны-террориста провисел недолго и флаг РФ сбили сбили дроном.

По информации портала Deep State, на данный момент Покровск "является большой серой зоной", поскольку южнее железной дороги еще есть позиции ВСУ, но севернее уже просочились российские военные.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что руководство страны-агрессора России ставило задачу своей армии оккупировать Покровск еще год назад. Даже сегодня, в условиях преимущества в живой силе, у врага нет желаемого результата.

Ранее командование группировки войск "Восток" обнародовало важное уточнение касательно ситуации в Мирнограде Донецкой области. Военные заверили, что по состоянию на 29 октября российских оккупационных войск в этом населенном пункте нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе Покровско-Мирноградской агломерации российская оккупационная армия увеличивает наступательные усилия. В целом ситуация на этом участке фронта остается сложной.

